Sensação de 2025, Mirassol bate São Paulo em estreia no Paulistão



A sensação do futebol brasileiro em 2025 iniciou a temporada mostrando que deseja continuar surpreendendo. No jogo que encerrou a rodada de abertura do Campeonato Paulista, na noite de domingo (11), o Mirassol recebeu o São Paulo no Maião e ganhou por 3 a 0.

Um dos dez reforços anunciados pelo Leão Caipira para 2026, Lucas Mugni abriu o marcador aos seis minutos, na sobra da finalização do também meia Shaylon, que parou na trave. Aos 19, o atacante Alesson chutou, a bola desviou no zagueiro Alan Franco e foi para as redes, aumentando a vantagem dos anfitriões.

Na etapa final, o São Paulo apostou nas entradas do atacante Lucas Moura, recuperado de uma lesão no joelho, e do meia Danielzinho, reforço contratado para a temporada e que veio justamente do Mirassol, onde era capitão. O Tricolor até conseguiu chegar ao ataque mais vezes, mas sem êxito.

No fim, a equipe da capital perdeu o lateral Maik, expulso, e viu o Mirassol marcar o terceiro. Aos 43 minutos, o lateral Daniel Borges cruzou, o goleiro Rafael deu rebote para o meio da área e o meia José Aldo concluiu para as redes, dando números finais ao jogo.

A noite de domingo foi movimentada por outros dois jogos do Paulistão. No Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP), o Red Bull Bragantino derrotou o Noroeste por 1 a 0. O atacante Jhon Jhon marcou o gol da vitória do Massa Bruta, no fim do segundo tempo. Já no Benitão, em Rio Claro (SP), o Velo Clube empatou sem gols com o Botafogo-SP.

Meninos do Flamengo arrancam empate

O Campeonato Carioca teve início neste domingo, com o empate por 1 a 1 entre Flamengo e Portuguesa-RJ, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A partida foi válida pela quinta rodada do Estadual e antecipada devido à Supercopa Rei, entre o Rubro-Negro e o Corinthians, marcada para 1º de fevereiro, às 16h (horário de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Como o elenco profissional ainda nem iniciou a pré-temporada, o que está marcado para segunda-feira (12), o Flamengo foi a campo com a equipe sub-20. A Portuguesa, que nada tinha a ver com isso, saiu na frente com o atacante Rhuan, aos 12 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos, o zagueiro Iago deixou tudo igual.

Sem Hulk, Atlético-MG empata em casa

Com um time misto, o Atlético-MG decepcionou o torcedor na Arena MRV, em Belo Horizonte, neste domingo, ao ficar no 1 a 1 com o Betim, pela rodada de abertura do Campeonato Mineiro. O meia Reinier, aos 21 minutos, colocou o Galo à frente. No minuto inicial da etapa final, porém, o atacante Diego Jardel empatou.

O atacante Hulk, que interessa ao Fluminense e vive um impasse na negociação para renovar seu vínculo com o Atlético, foi uma das ausências na formação escalada pelo técnico Jorge Sampaoli. Ele assistiu à partida em um dos camarotes da Arena.

Em outro compromisso de domingo pelo Mineiro, o América-MG bateu o Athletic por 3 a 0. Os atacante Thauan e Éverton Brito e o meia Eduardo Person balançaram as redes na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Inter sofre golaço, mas vence de virada

O Internacional estreou com vitória no Campeonato Gaúcho. Com uma equipe mesclando jogadores da base e pouco aproveitados no time principal, o Colorado saiu atrás do Novo Hamburgo, mas buscou a virada e ganhou por 2 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, neste domingo.

O meia Allison, de bicicleta, colocou a equipe do Vale dos Sinos à frente, aos sete minutos do primeiro tempo. Aos 15 minutos da etapa final, o zagueiro João Marcus fez contra e igualou para o Inter. No fim, aos 40, o atacante Diego Coser garantiu o triunfo colorado.

A rodada de abertura do Gauchão teve outros dois jogos neste domingo. Em Ijuí (RS), no Estádio 19 de Outubro, São Luiz e Caxias empataram por 1 a 1. Já no Passo D'Areia, em Porto Alegre, São José e Inter de Santa Maria não saíram do zero.

Furação "alternativo" empata no interior

Outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro que inicia 2026 com jovens da base e atletas de pouca minutagem da equipe profissional é o Athletico-PR. Neste domingo, o Furacão visitou o Cianorte no Estádio Albino Turbay e empatou por 1 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense.

O Furacão, que tinha estreado com uma vitória por 2 a 1 sobre o Andraus na Ligga Arena, em Curitiba, foi a quatro pontos. Já o Leão do Vale, que vinha de um 3 a 3 com o Maringá, em casa, somou o segundo ponto.

Aos 15 minutos, Bruno Dentinho abriu o marcador para o Cianorte. O também meia João Cruz, aos sete do segundo tempo, igualou para o Athletico, que teve dois gols anulados, um em cada tempo. A primeira fase do Paranaense não tem árbitro de vídeo (VAR).

Ainda neste domingo, o Andraus venceu o São Joseense por 2 a 0 na Ligga Arena, chegando aos mesmos três pontos do rival. Em casa, no Estádio do ABC, o Foz do Iguaçu ficou no 1 a 1 com o Azuriz. O time anfitrião foi a quatro pontos. O visitante chegou a dois pontos.

O Galo Maringá, por sua vez, recebeu o Cascavel no Estádio Willie Davies, perdeu por 1 a 0 e segue zerado. Já a Serpente, que empatou sem gols com o Azuriz em casa, no Estádio Olímpico Regional, na rodada de abertura, chegou a quatro pontos.

Fortaleza não sai do zero pelo Cearense

Na estreia do técnico Thiago Carpini, o Fortaleza empatou sem gols com o Ferroviário neste domingo, no Estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada do Campeonato Cearense. O Leão do Pici, que ainda não tinha ido a campo pelo Estadual, somou o primeiro ponto. O Ferrão, que vinha de uma vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã no Prefeitão, em Maracanaú (CE), foi a quatro pontos na competição.

Ainda neste domingo, o Maranguape conquistou os primeiros três pontos no Cearense ao receber o Tirol no Moraisão e ganhar por 1 a 0. A equipe visitante sofreu o segundo revés e continua zerada na tabela.

Nesta quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), o Ceará, atual bicampeão, enfrenta o Maranguape no Presidente Vargas, pela terceira rodada do Cearense. A partida em Fortaleza será transmitida ao vivo pela TV Brasil , em parceria com a TV Ceará.