Simeone se desculpa com Vini Jr, mas não pede perdão por provocações

Técnico do Atletico de Madrid incitou atacante em semi da Supercopa

O técnico do Atlético de Madri, Diego Simeone, pediu desculpas por suas atitudes durante a derrota do seu time na semifinal da Supercopa da Espanha para o Real Madrid na Arábia Saudita, dizendo que lamentava ter provocado Vinícius Jr., mas se recusou a pedir perdão.

O argentino foi flagrado pelas câmeras provocando repetidamente o atacante brasileiro durante toda a partida, supostamente dizendo a ele: "Florentino vai te dispensar - lembre-se do que estou te dizendo", em referência à especulação sobre o futuro de Vinícius e às discussões contratuais, já que seu contrato atual com o Real está prestes a expirar.

"Gostaria de pedir desculpas ao Sr. Florentino e ao Sr. Vinícius pelo incidente que testemunharam", disse Simeone em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (12), antes da partida de sua equipe contra o Deportivo La Coruña pelas oitavas de final da Copa do Rei.

"Foi errado da minha parte me colocar nessa posição, e eu aceito que foi errado. A equipe que vencer merece passar; eles mereceram passar."

Simeone foi questionado sobre se seu comportamento havia passado dos limites.

"Peço desculpas, mas não peço perdão. Não tenho mais nada a acrescentar", disse ele.

A situação se agravou durante a substituição de Vinícius no segundo tempo, quando houve uma chuva de vaias de setores da torcida. Quando o atacante saiu, Simeone, rindo, gesticulou para a multidão, dizendo: "Escutem, escutem!".

O Real Madrid venceu por 2 a 1, garantindo sua vaga na final, que perdeu por 3 a 2 para o arquirrival Barcelona. Vinícius marcou um gol incrível no primeiro tempo da final.

"Não foi um exemplo de um bom esportista", disse o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, sobre o comportamento de Simeone.

O Atlético está em quarto lugar na classificação da LaLiga, 11 pontos atrás do líder Barcelona.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.