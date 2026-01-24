Sinner sobrevive ao calor e Djokovic brilha no Aberto da Austrália

Jannik Sinner se recuperou da beira de um colapso induzido por cãibras para manter viva sua defesa do título do Aberto da Austrália depois que o calor extremo interrompeu o jogo nas quadras externas do Melbourne Park neste sábado, mas Novak Djokovic escapou da fornalha para seguir em frente.

Iga Swiatek continuou a hesitar em sua busca pela primeira coroa no Melbourne Park e por um Grand Slam na carreira. A segunda cabeça de chave teve dificuldades em sua vitória por 6/1, 1/6 e 6/1 sobre a russa Anna Kalinskaya para chegar à quarta rodada.

O caminho da favorita local Maddison Inglis foi muito mais fácil depois que sua adversária e duas vezes campeã do Aberto da Austrália, Naomi Osaka, desistiu com uma lesão abdominal.

O segundo cabeça de chave, Sinner, foi o responsável pelo drama inicial, já que o italiano perdeu seu primeiro set desde outubro contra o inspirado americano Eliot Spizzirri e ficou mancando sob um sol escaldante na Rod Laver Arena.

A partida mudou a seu favor quando o torneio invocou sua política de calor extremo, permitindo que o teto do estádio fosse fechado e Sinner se recuperasse para uma dramática vitória por 4/6, 6/3, 6/4 e 6/4.

O italiano disse que teve "sorte" de terminar os dois últimos sets sob o teto, depois que a cãibra afetou primeiro suas pernas e depois seus braços.

"O tênis é um jogo mental. Tentei jogar com o máximo de calma possível", disse ele antes de interromper sua conversa na quadra.

Um trio de italianos chegou à quarta rodada no Melbourne Park pela primeira vez, com Lorenzo Musetti vencendo Tomas Machac por 5/7, 6/4, 6/2, 5/7 e 6/2 e Luciano Darderi superando Karen Khachanov por 7/6(5), 3/6, 6/3 e 6/4.

Djokovic abriu a sessão noturna na Rod Laver Arena em condições muito melhores, o sérvio derrotou o perigoso holandês Botic van de Zandschulp por 6/3, 6/4 e 7/6(4) para continuar sua busca pelo 25º título de Grand Slam.

Com sua 102ª vitória em Melbourne, ele igualou o recorde do hexacampeão Roger Federer no torneio e também se tornou o primeiro jogador a garantir 400 vitórias em Grand Slams.

"Tem sido um ótimo começo de torneio", disse Djokovic, que em seguida enfrentará o jovem Jakub Mensik.

"As coisas podem mudar e não estou me precipitando."

Partidas ao ar livre interrompidas pelo calor

O fechamento por causa do calor interrompeu as partidas ao ar livre durante a maior parte da tarde, mas as partidas nas principais quadras continuaram depois que os telhados foram fechados.

Com a previsão de que a temperatura chegaria a escaldantes 40 graus Celsius, a ação começou uma hora mais cedo do que o normal para aproveitar as condições mais frescas da manhã.

As norte-americanas Madison Keys e Jessica Pegula aproveitaram o fato de terem começado cedo, derrotando a tcheca Karolina Pliskova por 6/3 e 6/3 e a russa Oksana Selekhmeteva por 6/3 e 6/2, respectivamente, para se enfrentarem nas oitavas de final.

A atual campeã Keys, a nona cabeça de chave, e Pegula, a sexta cabeça de chave, moram na Flórida e não tiveram muito medo do calor.

Amanda Anisimova, quarta cabeça-de-chave, logo seguiu a dupla até a quarta rodada com uma vitória por 6/1 e 6/4 sobre a também norte-americana Peyton Stearns na segunda partida na Margaret Court Arena.

"Eu odiava treinar no verão", disse Anisimova.

"Mas quer saber? Pelo menos valeu a pena um pouco. É ótimo jogar aqui, mesmo quando está tão quente, é bom ter um desafio."

Reportagem adicional de Rohith Nair e Aadi Nair, em Bengaluru (Índia)

