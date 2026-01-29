logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Stefani perde semi de duplas e Brasil dá adeus a Aberto da Austrália

Foi o primeiro torneio da paulista após retomar parceria com Dabrowski
Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 16:55
Rio de Janeiro
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski - Aberto da Austrália 2026
© Jimmie 48 Photography/WTA/Direitos Reservados

A tenista Luisa Stefani, última brasileira remanescente no Aberto da Austrália, se despediu nesta quinta-feira (29) do Grand Slam em Mebourne, ao ser superada nas semifinais tanto de duplas femininas quanto de mistas. No primeiro torneio após retomar a parceria com a canadense Gabriela Dabrowski, a paulista foi eliminada em partida acirrada contra a dupla da cazaque Ana Danilina com a sérvia Aleksandra Krunic. Ao fim de 2h20min de embate, as adversárias venceram por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 3/6 e 6/4.

Apesar do tropeço, Stefani e Dabrowski superaram o resultado obtido pela paulista na edição passada, quando a brasileira foi eliminada nas quartas, em parceria com a norte-americana Peyton Steams.

“A campanha foi muito positiva e temos de aproveitar estas duas semanas como aprendizado, porque nosso objetivo é melhorar como dupla. Primeiro torneio juntas e deixa uma esperança para a temporada, depois de fazer jogos de bom nível aqui. A semifinal foi uma derrota apertada, mas que ensina bastante. Agora é seguir motivadas para continuar trabalhando para melhorar nos próximos torneios”, analisou Stefani.

Na noite de quarta (28), Stefani já havia sido eliminada nas semifinais de duplas mistas, jogando ao lado do salvadorenho Marcelo Arevalo. Eles caíram para os franceses Manuel Guinard e Kristina Mladenovic após revés por 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 10/7).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Outros resultados

Quem também deu adeus a Melbourne na noite de quarta (29) foi a dupla dos gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos. Eles foram eliminados nas quartas de final pela dupla do espanhol Marcel Granoller com o argentino Horacio Zeballos, que ganharam por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).

Relacionadas
Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 20, 2026 Brazil's Joao Fonseca looks dejected and walks off the court after losing his first round match against Eliot Spizzirri of the U.S. REUTERS/Edgar Su
Fora de ritmo, João Fonseca cai na estreia do Aberto da Austrália
Mbappé em jogo do Real contra o Benfica 28/1/2026 REUTERS/Pedro Nunes
Mbappé questiona vontade do Real Madrid após derrota para o Benfica
Soccer Football - FIFA Women's Champions Cup - Semi Final - Gotham FC v Corinthians - GTech Community Stadium, London, Britain - January 28, 2026 SC Corinthians' Gabriela Zanotti celebrates scoring their first goal Reuters/Dylan Martinez
Com gol de Gabi Zanotti, Corinthians vai à final da Copa das Campeãs
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
aberto da Austrália Luisa Stefani Duplas femininas Melbourne brasil mistas Rafael Matos masculinas Grand Slam
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ilustração mostra bandeiras dos EUA e do Irã 18/6/2025 REUTERS/Dado Ruvic
Internacional Oriente Médio: aumenta tensão entre Irã e EUA
qui, 29/01/2026 - 18:09
Brasília (DF), 29/01/2026 – Helicóptero UH-60 Black Hawk. Foto: Leandro Casella/Revista Foça Aérea
Geral PM do Rio vai usar helicóptero blindado americano no combate ao crime
qui, 29/01/2026 - 17:51
Café, cafezinho, xicara
Economia Preços altos derrubam consumo de café no Brasil em 2025
qui, 29/01/2026 - 17:48
Brasília (DF), 30/12/2025 - O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, comenta os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) referentes a novembro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Economia Marinho diz que juros pesaram mais que tarifaço no emprego em 2025
qui, 29/01/2026 - 17:15
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski - Aberto da Austrália 2026
Esportes Stefani perde semi de duplas e Brasil dá adeus a Aberto da Austrália
qui, 29/01/2026 - 16:55
Brasília (DF), 07/05/2025 - O ex presidente, Jair Bolsonaro (e) e pastor, Silas Malafaia (d), participam da manifestação em defesa da anistia aos condenados nos atos golpistas de 8 de Janeiro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Malafaia pede rejeição de denúncia sobre ofensa ao comando do Exército
qui, 29/01/2026 - 16:32
Ver mais seta para baixo