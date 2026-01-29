Stefani perde semi de duplas e Brasil dá adeus a Aberto da Austrália

Foi o primeiro torneio da paulista após retomar parceria com Dabrowski

A tenista Luisa Stefani, última brasileira remanescente no Aberto da Austrália, se despediu nesta quinta-feira (29) do Grand Slam em Mebourne, ao ser superada nas semifinais tanto de duplas femininas quanto de mistas. No primeiro torneio após retomar a parceria com a canadense Gabriela Dabrowski, a paulista foi eliminada em partida acirrada contra a dupla da cazaque Ana Danilina com a sérvia Aleksandra Krunic. Ao fim de 2h20min de embate, as adversárias venceram por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 3/6 e 6/4.

Apesar do tropeço, Stefani e Dabrowski superaram o resultado obtido pela paulista na edição passada, quando a brasileira foi eliminada nas quartas, em parceria com a norte-americana Peyton Steams.

“A campanha foi muito positiva e temos de aproveitar estas duas semanas como aprendizado, porque nosso objetivo é melhorar como dupla. Primeiro torneio juntas e deixa uma esperança para a temporada, depois de fazer jogos de bom nível aqui. A semifinal foi uma derrota apertada, mas que ensina bastante. Agora é seguir motivadas para continuar trabalhando para melhorar nos próximos torneios”, analisou Stefani.

Na noite de quarta (28), Stefani já havia sido eliminada nas semifinais de duplas mistas, jogando ao lado do salvadorenho Marcelo Arevalo. Eles caíram para os franceses Manuel Guinard e Kristina Mladenovic após revés por 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 10/7).



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Outros resultados

Quem também deu adeus a Melbourne na noite de quarta (29) foi a dupla dos gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos. Eles foram eliminados nas quartas de final pela dupla do espanhol Marcel Granoller com o argentino Horacio Zeballos, que ganharam por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).