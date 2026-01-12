Técnico Xabi Alonso deixa o Real Madrid de comum acordo após 7 meses

Saída ocorre menos de 24 após derrota para Barça na final da Supercopa

O técnico Xabi Alonso deixou o Real Madrid por acordo mútuo um dia após a derrota da equipe por 3 a 2 para o arquirrival Barcelona na Supercopa da Espanha, informou o clube espanhol nesta segunda-feira (12).

"Xabi Alonso sempre terá o amor e a admiração de todos os torcedores do Real Madrid porque ele é uma lenda do Real Madrid e representou os valores do nosso clube em todos os momentos. O Real Madrid sempre será sua casa", disse o clube em comunicado.

O Real Madrid acrescentou que o técnico do segundo time, o ex-zagueiro Álvaro Arbeloa, assumirá o comando da equipe principal.

O rompimento ocorreu pouco mais de sete meses após a contratação de Alonso pelo Real Madrid, na sequência de resultados ruins em todas as competições.

O ex-volante do Real Madrid e da seleção espanhola tinha assinado um contrato de três anos em maio após uma passagem impressionante pelo Bayer Leverkusen, mas viu sua trajetória no Santiago Bernabéu desmoronar rapidamente.

Alonso chegou ao Real após levar o Leverkusen a uma campanha histórica invicta, conquistando o título da Bundesliga na temporada 2023-24, além de um triunfo na Copa da Alemanha e uma aparição na final da Liga Europa.

No entanto, ele não conseguiu replicar o sucesso de outro ex-meio-campista do Real Madrid que virou técnico do clube, Zinedine Zidane, que ficou famoso por levar o clube a três títulos consecutivos da Liga dos Campeões.

A gestão de Alonso foi marcada por discórdias internas, com relatos de confrontos com jogadores mais experientes, incluindo o co-capitão Federico Valverde e o brasileiro Vinicius Jr.

O fraco desempenho do Real Madrid sob o comando de Alonso incluiu derrotas para o Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes, para o Atlético de Madri na liga espanhola e para o Liverpool e o Manchester City na Liga dos Campeões.

Arbeloa assumirá o cargo imediatamente e estará à beira do campo na quarta-feira (14), quando o Real Madrid visitará o Albacete, da segunda divisão, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Após liderar a liga espanhola no início da temporada com uma confortável vantagem de cinco pontos sobre o Barcelona, o Real Madrid de Alonso entrou em colapso e agora ocupa a segunda posição quatro pontos atrás do arquirrival.

A contratação de Alonso foi inicialmente vista como um projeto de longo prazo, mas sua demissão sinaliza a impaciência do clube, com o Real Madrid não estando à altura de seus altos padrões.

O técnico de 44 anos, que disputou 236 partidas pelo Real Madrid entre 2009 e 2014 como jogador, conquistou um título da LaLiga, duas Copas do Rei e o tão esperado décimo título europeu do clube durante sua passagem pelo meio-campo.

Alonso também iniciou sua carreira como treinador na academia do Real Madrid, comandando o time sub-14 e levando-o a dois títulos na temporada 2018-19, antes de progredir para o time reserva da Real Sociedad e, posteriormente, para o Leverkusen.

O sucessor Arbeloa é o treinador do Real Madrid Castilla desde junho de 2025 e passou toda a sua carreira como treinador nas categorias de base do clube desde 2020.

Arbeloa jogou pelo Real Madrid durante um dos períodos de maior sucesso da história do clube, entre 2009 e 2016, disputando 238 partidas e conquistando oito títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões.

Ele também fez parte da seleção espanhola que venceu a Copa do Mundo de 2010 e dois Campeonatos Europeus, tendo disputado 56 partidas internacionais.

(Reportagem adicional de Chiranjit Ojha, em Bengaluru, na Índia)

