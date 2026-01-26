logo ebc
Torcedor é morto por veículo da PM no estádio do Corinthians

Arena na zona leste recebia jogo entre Santos e Bragantino
Agência Brasil
Publicado em 26/01/2026 - 10:59
São Paulo
Arena Corinthians
© Portal da Copa/ME

Um torcedor morreu após ser atropelado por um veículo da tropa de choque da Polícia Militar, na noite deste domingo (25), em Itaquera, no estacionamento da Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

O homem de 37 anos foi atropelado quando o policial movimentava o veículo blindado em frente a um dos portões da arena corintiana, que recebeu a partida entre Santos e Bragantino em mais uma rodada do Campeonato Paulista.

O caso foi registrado no 24º Distrito Policial (Ponte Rasa) como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e segue sob investigação.

Em nota, a secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "lamenta a morte" e que foram solicitados exames aos institutos de Criminalística e Médico Legal. Após a conclusão serão tomadas as devidas providências, segundo o órgão.

 

Valéria Aguiar
