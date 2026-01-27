logo ebc
TV Brasil transmite duelo entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco ES

Jornada esportiva com Campeonato Capixaba começa às 20h45
Publicado em 27/01/2026 - 07:28
Brasília
Brasília (DF), 26/01/2026 - A TV Brasil exibe, nesta terça-feira (27), o confronto entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco-ES pelo Campeonato Capixaba 2026. A partida vai ao ar para todo o país, com sinal gerado pela emissora parceira TVE Espírito Santo, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Arte/Agência Brasil
A TV Brasil exibe, nesta terça-feira (27), o confronto entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco-ES pelo Campeonato Capixaba 2026. A partida vai ao ar para todo o país, com sinal gerado pela emissora parceira TVE Espírito Santo, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). 

A jornada esportiva da emissora pública inicia às 20h45, preparando a audiência para a partida que começa às 21h, direto do Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. 

Campeonato Capixaba 

O Campeonato Capixaba 2026 teve início no dia 13 de janeiro e a previsão de encerramento em 28 de março. A competição mantém o formato adotado nas últimas edições. Na primeira fase os dez clubes participantes se enfrentam em turno único. Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série B estadual. 

As fases eliminatórias (quartas de final, semifinais e final) serão disputadas em jogos de ida e volta. A única novidade desta edição é o retorno da vantagem esportiva nas quartas de final: os quatro primeiros colocados da primeira fase terão o mando de campo no jogo decisivo e avançam em caso de igualdade no placar agregado. 

Participam do Campeonato Capixaba 2026 os oito clubes remanescentes da temporada anterior: Rio Branco-ES e Porto Vitória (campeão e vice de 2025), Desportiva Ferroviária e Vitória-ES (semifinalistas), além de Real Noroeste, Rio Branco de Venda Nova, Vilavelhense e Capixaba. Completam a lista o Serra e o Forte FC, campeão e vice da Série B do estadual. 

Além do título estadual, a competição garante vagas em torneios nacionais. O campeão assegura participação na Copas do Brasil, além da Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. O vice-campeão também conquista vaga na Copa do Brasil. 

Jornada esportiva

Além do Campeonato Capixaba, a TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), também exibe jogos de outros três campeonatos estaduais de futebol. Estão confirmados na programação os confrontos pela disputa dos Campeonatos Baiano, Capixaba, Cearense e Paraense. 

As transmissões na telinha para todo o país serão geradas a partir das emissoras parceiras que integram a RNCP. A cobertura das partidas nos estádios, a narração e os comentários serão feitos pelas equipes dos canais dos estados: TVE Bahia, TV Cultura do Pará, TVE Espírito Santo e TV Ceará. 

Aline Leal
Campeonato Capixaba futebol TV Brasil
