TV Brasil transmite jogo entre Tirol e Ceará pelo Campeonato Cearense

Partida será realizada nesta quarta-feira às 21h20
Publicado em 21/01/2026 - 07:32
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 20/01/2026 - A TV Brasil exibe o confronto entre Ceará e Maranguape pelo Campeonato Cearense 2026. O jogo será transmitido para todo o país, com sinal gerado pela emissora parceira TV Ceará, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Arte/Agência Brasil
A TV Brasil exibe, nesta quarta-feira (21), às 21h20, o confronto entre Ceará e Maranguape pelo Campeonato Cearense 2026. O jogo será transmitido para todo o país, com sinal gerado pela emissora parceira TV Ceará, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

O Ceará, líder do grupo B com 7 pontos, visita o Tirol, que conquistou apenas 1 ponto até o momento no estadual, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A jornada esportiva da emissora pública prepara o público para a bola rolar às 21h30.

Sobre o Campeonato Cearense 2026

O Campeonato Cearense 2026 teve início no dia 6 de janeiro. A competição é dividida em quatro fases: primeira fase, segunda fase, semifinais e final.

Na primeira fase, os clubes são divididos em dois grupos e se enfrentam dentro das próprias chaves, totalizando quatro partidas para cada equipe. Os três primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, enquanto os dois últimos disputam o Quadrangular da Permanência. A classificação é definida pela soma de pontos, com critérios de desempate baseados em vitórias, saldo de gols, gols marcados e confronto direto.

A segunda fase conta com seis equipes distribuídas em dois novos grupos, que se enfrentam em jogos únicos. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais. As últimas equipes disputam o 5º lugar, que garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.

A fase final será disputada em sistema de mata-mata. As semifinais acontecem em jogos de ida e volta, assim como a decisão. Em caso de empate no placar agregado da final, o campeão será definido nos pênaltis.

Participam do campeonato dez equipes: Ceará, Fortaleza, Floresta, Ferroviário, Iguatu, Maracanã, Tirol, Horizonte, Maranguape e Quixadá.

Jornada esportiva da TV Brasil em 2026

A transmissão do Campeonato Cearense integra a ampla cobertura esportiva da TV Brasil em 2026. A emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) exibe, ao longo da temporada, partidas dos Campeonatos Baiano, Capixaba e Cearense, com sinal gerado pelas emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

As transmissões para todo o país serão geradas a partir das emissoras parceiras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A cobertura das partidas nos estádios, a narração e os comentários serão realizados pelas equipes dos canais dos três estados: TVE Bahia, TVE Espírito Santo e TV Ceará.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Campeonato Cearense - Tirol x Ceará nesta quarta-feira (21), às 21h20, na TV Brasil

