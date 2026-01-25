logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Vice no Sul-Centro Americano, Brasil sela vaga no Mundial de handebol

Na decisão do título, seleção foi superada pela Argentina por 26 a 25
Agência Brasil
Publicado em 25/01/2026 - 19:09
Rio de Janeiro
Brasil é vice-campeão do Sul-Centro Americano de handebol 2026, após derrota para a Argentina por 26 a 25. País assegura vaga no Mundial de 2027, na Alemanha em 2027
© Coscabal/Jorge Olmedo/Direitos Reservados

O Brasil dependia apenas de um empate contra a Argentina para conquistar o tri consecutivo no Campeonato Sul-Centro Americano de handebol, em Assunção (Paraguai). Mas, por diferença de um gol, marcado por Giménez a 13 segundos do término do jogo, a taça ficou com o arquirrival sul-americano. Na noite de sábado (24), a Amarelinha foi superada por 26 a 25 pelos argentinos, na última rodada do torneio de pontos corridos.

A Amarelinha encerrou a campanha em segundo lugar geral, com oito pontos, dois a menos que a Argentina. Foi o segundo título dos hermanos, campeões pela primeira vez na edição inaugural, em 2023.

A competição distribuiu quatro vagas para o Mundial de 2027, na Alemanha. Além de argentinos e brasileiros, também se classificaram chilenos e uruguaios. Na rodada final, o Chile assegurou a medalha de bronze ao derrotar o Paraguai por 36 a 29. Já a última vaga no Mundial ficou com o Uruguai, que bateu o Peru por 36 a 17.

Relacionadas
Cruzeiro é bicampeão da Copinha após vitória por 2 a 1 sobre São Paulo, em 25/01/2026
Cruzeiro bate São Paulo e fatura bicampeonato da Copinha após 19 anos
Everton Ribeiro - Bahia - 25 de janeiro de 2024
Everton Ribeiro passa por cirurgia de tireoide devido a um câncer
2024.07.30 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Handebol feminino. Duelo entre Brasil x França. Em destaque na imagem, a atleta Bruna de Paula. Foto: Wander Roberto/COB
Bruna de Paula concorre ao prêmio de melhor atleta de handebol de 2025
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
seleção brasileira Sul-Centro Americano brasil Argentina vice-campeonato vaga Mundial de Handebol
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasil é vice-campeão do Sul-Centro Americano de handebol 2026, após derrota para a Argentina por 26 a 25. País assegura vaga no Mundial de 2027, na Alemanha em 2027
Esportes Vice no Sul-Centro Americano, Brasil sela vaga no Mundial de handebol
dom, 25/01/2026 - 19:09
Tiradentes (MG), 25/01/2026 - Ator Miguel Falabella na 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Leo Lara/Universo Produções
Cultura Sessão na praça emociona público da Mostra Tiradentes
dom, 25/01/2026 - 17:52
Juíza federal norte-americana Indira Talwani em Boston 17/09/2025 Reuters/Brian Snyder
Internacional EUA: juíza bloqueia encerramento de status legal de 8 mil imigrantes
dom, 25/01/2026 - 17:38
Estevão comemora gol marcado com a camisa do Chelsea contra o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês 25/01/2026 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Esportes Estêvão brilha em vitória do Chelsea sobre Crystal Palace por 3 a 1
dom, 25/01/2026 - 17:23
Rio de Janeiro (RJ), 25/01/2026 - O bloco Chá da Alice no circuito de megablocos Preta Gil. Foto: Alex Ferro/Riotur
Cultura Bloco da Lexa atrai foliões para o circuito Preta Gil no centro do Rio
dom, 25/01/2026 - 17:10
São Paulo (SP), 25/01/2026 - Ato na Avenida Paulista cobra justiça em dia que marca sete anos do rompimento da barragem em Brumadinho Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral "Tragédia anunciada", diz mãe de vítimas sobre barragem de Brumadinho
dom, 25/01/2026 - 16:16
Ver mais seta para baixo