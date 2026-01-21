Vini Jr. comanda goleada do Real sobre Mônaco na Liga dos Campeões

Três dias após ser vaiado por torcedores do Real Madrid em duelo em casa pelo Campeonato Espanhol, o atacante brasileiro Vinicius Júnior voltou ao Estádio Santiago Bernabéu e comandou a goleada do time madrileno por 6 a 1 sobre o Mônaco nesta terça-feira (20), na penúltima rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

Em tarde inspirada, o camisa 7 deu dribles desconcertantes, liderou contra-ataques, acertou um golaço e prestou assistências no segundo gol de Mbappé – o francês abriu o placar aos quatro minutos da etapa inicial – e depois no gol de Mastantuono no segundo tempo. Após a atuação de gala, Vini Jr foi eleito o melhor jogador da partida. Os demais gols do Real foram de Bellingham e de Kehner (contra). O volante Teze descontou para o Mônaco.

Mesmo criticado por resultados do Real nos últimos jogos, Vini recebeu apoio total do técnico Arbeloa e do camisa 10 Mbappé. O treinador foi claro ao afirmar “se eu quiser ter chances de vencer, preciso de Vinicus”, durante coletiva de imprensa na véspera do jogo contra o Mônaco. No mesmo dia, o camisa 10 Mbappé defendera o brasileiro, ao discordar das vaias da torcida. “Não se deve criticar apenas um jogador. Não é culpa do Vini que estejamos jogando do jeito que estamos agora”.

Satisfeito com seu desempenho em campo nesta terça (20), Vini Jr. revelou como se sentiu após ouvir as vaias dos torcedores do Real, no último sábado (17), em jogo contra o Levante, pela LaLiga.

“[Essa atuação] significa muito, por tudo o que vinha passando nos últimos dias. A troca de treinador, perder a final [da Supercopa da Espanha], cair da Copa do Rei. Jogar no maior clube do mundo as exigências são muito grandes. Às vezes ficamos sem entender [as vaias], mas sabemos do tamanho do time, os jogadores que temos aqui. Eles me deram muita força nos últimos jogos. Também sou humano. Fico chateado pelo que as pessoas falam, mas a cada dois, três dias, temos a oportunidade de nos provar”, disse o camisa 7, em entrevista à emissora TNT Sports.

O atacante de 23 anos, nascido em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, tornou-se hoje o maior assistente da história do Real Madrid na Liga dos Campeões, com 30 passes que resultaram em gols. O total superou os 27 registrados tanto por Benzema quanto por e Cristiano Ronaldo.

“A única coisa que posso fazer é dentro de campo, entrar e dar o meu máximo. Nem sempre vou estar na minha melhor fase tecnicamente. Mas sempre vou me doar pela equipe. A imprensa fala o que quer, a torcida entende que tem que me criticar. O último ano não foi fácil pra mim, não estava conseguindo jogar como eu quero. Mas quero seguir aqui [no Real Madrid] por muito tempo”, conclui o camisa 7.