logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Vini Jr. comanda goleada do Real sobre Mônaco na Liga dos Campeões

Após vaias da torcida, brasileiro brilha com 1 golaço e 2 assistências
Agência Brasil
Publicado em 20/01/2026 - 21:18
Rio de Janeiro
Soccer Football - UEFA Champions League - Real Madrid v AS Monaco - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 20, 2026 Real Madrid's Vinicius Junior celebrates scoring their fifth goal with coach Alvaro Arbeloa REUTERS/Violeta Santos Moura
© Reuters/Violeta Santos Moura/Proibida reprodução

Três dias após ser vaiado por torcedores do Real Madrid em duelo em casa pelo Campeonato Espanhol, o atacante brasileiro Vinicius Júnior voltou ao Estádio Santiago Bernabéu e comandou a goleada do time madrileno por 6 a 1 sobre o Mônaco nesta terça-feira (20), na penúltima rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

Em tarde inspirada, o camisa 7 deu dribles desconcertantes, liderou contra-ataques, acertou um golaço e prestou assistências no segundo gol de Mbappé – o francês abriu o placar aos quatro minutos da etapa inicial – e depois no gol de Mastantuono no segundo tempo. Após a atuação de gala, Vini Jr foi eleito o melhor jogador da partida. Os demais gols do Real foram de Bellingham e de Kehner (contra). O volante Teze descontou para o Mônaco.

Mesmo criticado por resultados do Real nos últimos jogos, Vini recebeu apoio total do técnico Arbeloa e do camisa 10 Mbappé. O treinador foi claro ao afirmar “se eu quiser ter chances de vencer, preciso de Vinicus”, durante coletiva de imprensa na véspera do jogo contra o Mônaco. No mesmo dia, o camisa 10 Mbappé defendera o brasileiro, ao discordar das vaias da torcida. “Não se deve criticar apenas um jogador. Não é culpa do Vini que estejamos jogando do jeito que estamos agora”.

Satisfeito com seu desempenho em campo nesta terça (20), Vini Jr. revelou como se sentiu após ouvir as vaias dos torcedores do Real, no último sábado (17), em jogo contra o Levante, pela LaLiga.

“[Essa atuação] significa muito, por tudo o que vinha passando nos últimos dias. A troca de treinador, perder a final [da Supercopa da Espanha], cair da Copa do Rei. Jogar no maior clube do mundo as exigências são muito grandes. Às vezes ficamos sem entender [as vaias], mas sabemos do tamanho do time, os jogadores que temos aqui. Eles me deram muita força nos últimos jogos. Também sou humano. Fico chateado pelo que as pessoas falam, mas a cada dois, três dias, temos a oportunidade de nos provar”, disse o camisa 7, em entrevista à emissora TNT Sports.

O atacante de 23 anos, nascido em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, tornou-se hoje o maior assistente da história do Real Madrid na Liga dos Campeões, com 30 passes que resultaram em gols. O total superou os 27 registrados tanto por Benzema quanto por e Cristiano Ronaldo.

“A única coisa que posso fazer é dentro de campo, entrar e dar o meu máximo. Nem sempre vou estar na minha melhor fase tecnicamente. Mas sempre vou me doar pela equipe. A imprensa fala o que quer, a torcida entende que tem que me criticar. O último ano não foi fácil pra mim, não estava conseguindo jogar como eu quero. Mas quero seguir aqui [no Real Madrid] por muito tempo”, conclui o camisa 7.

Relacionadas
Kylian Mbappé, Vinícius Jr e Jude Bellingham antes de jogo do Real Madrid 4/11/2025 REUTERS/Phil Noble
Mbappé pede à torcida que apoie Vini Jr em meio a dificuldades do Real
Vinícius Jr. se aquece antes de partida do Real Madrid contra o Albacete pela Copa do Rei 14/01/2026 REUTERS/Pablo Morano
Vini Jr. é alvo de cantos racistas em jogo do Real pela Copa do Rei
Brasil derrota Uruguai e crava segunda vitória seguida no Campeonato Sul-Centro Americano de handebol masculino em 20/01/2026
Handebol: Brasil bate Uruguai e segue invicto no Sul-Centro Americano
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Vinicius Júnior Real Madrid brasileiro camisa 7 protagonista Mônaco Liga dos Campeões assistências
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
ter, 20/01/2026 - 21:40
Impressions from the World Economic Forum Annual Meeting 2026 in Davos-Klosters, Switzerland, 19 January. Copyright: World Economic Forum/CHeeney
Economia Relatório da Oxfam aponta que governos optam por defender a riqueza
ter, 20/01/2026 - 21:34
Soccer Football - UEFA Champions League - Real Madrid v AS Monaco - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 20, 2026 Real Madrid's Vinicius Junior celebrates scoring their fifth goal with coach Alvaro Arbeloa REUTERS/Violeta Santos Moura
Esportes Vini Jr. comanda goleada do Real sobre Mônaco na Liga dos Campeões
ter, 20/01/2026 - 21:18
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
Política Trump confirma convite a Lula para compor conselho sobre Gaza
ter, 20/01/2026 - 21:16
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Toffoli marca depoimentos do caso Master para dias 26 e 27 de janeiro
ter, 20/01/2026 - 21:14
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Bolsa bate recorde e fecha acima dos 166 mil pontos pela primeira vez
ter, 20/01/2026 - 19:47
Ver mais seta para baixo