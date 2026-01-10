Vitória e Atlético-BA abrem Campeonato Baiano com empate sem gols

O Vitória estreou com empate no Campeonato Baiano. Neste sábado (10), o Leão não saiu do zero com o Atlético-BA, de Alagoinhas, no Barradão, em Salvador, pela primeira rodada da competição. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, em parceria com a TVE Bahia.

O planejamento do Vitória para 2026 contempla a utilização de um time mesclado no Baianão, com jogadores pouco aproveitados e atletas da base, sob comando de Rodrigo Chagas, auxiliar do técnico Jair Ventura. A equipe principal tem a preparação voltada ao Campeonato Brasileiro. O Leão estreia no dia 28 de janeiro, em casa, contra o Remo.

Entre os jogadores escalados para o primeiro compromisso rubro-negro no ano, o mais experiente era o meia Dudu Maraíma, que realizou, neste sábado, a partida de número 101 pelo Vitória. Revelado no clube, ele não atuava pela equipe desde 2023. De lá para cá, esteve emprestado ao Náutico, à Portuguesa, ao CSA, Noroeste e São Bernardo.

Do lado atleticano, o nome mais famoso do elenco não saiu do banco. Trata-se do atacante Walter, de 36 anos, que despontou no Internacional, onde foi campeão da Libertadores em 2010, passando também pelo Porto, de Portugal; Fluminense, Cruzeiro e outros 19 clubes. Já o técnico Agnaldo Liz foi zagueiro do Vitória e fez parte do grupo que foi vice do Brasileirão em 1993 - assim como Rodrigo Chagas, lateral daquele time.

O Atlético, que não tinha nada a ver com a opção estratégica do Vitória para o Estadual, iniciou tomando a iniciativa e assustou aos sete minutos. O atacante Higor foi lançado pelo meia Miller, às costas de Kauan, encarou a marcação do zagueiro na área e bateu no travessão.

O Leão foi se encontrando na partida e respondeu aos 14 com o próprio Kauan. Após escanteio da esquerda cobrado pelo meia Pablo, o zagueiro cabeceou a bola na trave. Dez minutos depois, Pablo recebeu do atacante Lawan e chutou. A finalização explodiu na marcação e encobriu o goleiro Patyêgo, mas o zagueiro Dedé, praticamente em cima da linha, salvou os visitantes.

No segundo tempo, o ritmo das equipes, ambas em início de temporada, caiu bastante, e as chances de gol rarearam. No Vitória, destaque para as entradas do lateral Jamerson, que voltou a jogar após sete meses tratando o rompimento dos ligamentos do tornozelo direito, e do atacante Kike Saverio, italiano de nacionalidade equatoriana e espanhola, revelado nas categorias de base do Barcelona, da Espanha. Nos acréscimos, os donos da casa conseguiram ocupar o campo de ataque, mas sem êxito.

Tem mais Baianão na TV Brasil

Neste domingo (11), quem estreia no Baianão é o atual campeão. Em outro duelo com transmissão ao vivo da TV Brasil, o Bahia enfrenta o Jequié na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16h (horário de Brasília). Assim como o Vitória, o Esquadrão de Aço disputará o Estadual com um time alternativo, com a diferença que a equipe será dirigida pelo próprio técnico Rogério Ceni.

A edição deste ano é a de número 122 do Campeonato Baiano. A competição reúne dez times, que jogam entre si na primeira fase. Os quatro primeiros avançam às semifinais, que serão disputadas em partida única, assim como a decisão. Os dois últimos caem à segunda divisão de 2027. O Bahia é o maior vencedor, com 51 títulos. O Vitória conquistou o torneio 30 vezes.

Gabigol marca na volta ao Santos

O Campeonato Paulista também começou neste sábado. Primeiro dos quatro principais clubes de São Paulo a estrear, o Santos venceu o Novorizontino por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro. A partida marcou a reestreia do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, que deu início à terceira passagem pelo Alvinegro Praiano.

O Tigre abriu o marcador. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Diego Galo recebeu do também meia Rômulo na entrada da área pela esquerda e chutou por baixo do goleiro Gabriel Brazão. O Peixe igualou aos seis da etapa final, com Gabigol aproveitando a sobra de um chute do meia Benjamin Rollheiser e finalizando de primeira. Aos 43, o lateral Igor Vinícius cruzou pela direita e o meia Thaciano completou para as redes, garantindo o triunfo dos anfitriões em Santos (SP).

Na partida que abriu a 86ª edição do Paulistão, o São Bernardo recebeu o recém-promovido Capivariano e goleou por 4 a 0. Os atacantes Echaporã, Felipe Garcia e Pedro Vitor balançaram as redes no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). No ano passado, o clube do ABC conquistou o acesso à Série B do Brasileirão.

Para se adequar à diminuição de 16 para 12 datas, o Campeonato Paulista adotou novo regulamento para 2026. Os 16 participantes foram divididos em potes (quatro em cada), conforme a classificação na edição anterior do torneio. Na primeira fase, além de enfrentar os rivais do mesmo pote, os clubes encaram mais cinco adversários decididos por sorteio.

Após oito rodadas, os oito primeiros vão às quartas de final, que terão jogo único, assim como as semifinais. A decisão será realizada em partidas de ida e volta. Os dois últimos da primeira fase vão para a Série A2, a segunda divisão do Paulistão. O Corinthians é o maior campeão, com 31 títulos, e venceu a edição de 2025.