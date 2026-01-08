logo ebc
Vitória e Mixto disputarão Brasileirão Feminino após 2 desistências

Clubes ocuparão vagas deixadas por Fortaleza e Real Brasília
Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 20:02
Rio de Janeiro
taça, troféu, Brasileiro Feminino
© Nayra Halm/Staff Images Woman/CBF/Direitos Reservados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a participação dos times Vitória-BA e Mixto-MS este ano na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, após as desistências de Fortaleza e Real Brasília.

Em nota oficial publicada nesta quinta-feira (8), a entidade afirmou que o “desempenho recente das equipes na segunda divisão” foi determinante para o preenchimento das vagas. Os times baiano e sul-matogrossense encerram a Série A2 do ano passado, respectivamente, em quinto e sexto lugares.

Após uma temporada histórica em 2025 que resultou no inédito acesso à Série A1 do Brasileirão este ano, o Fortaleza anunciou o encerramento das atividades do futebol feminino – todas as categorias - no último dia 29, por determinação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Na ocasião, em nota oficial, o clube justificou a decisão por conta da restrição orçamentária e da incapacidade financeira para manter a modalidade.

Além do sonhado acesso à elite do futebol nacional, as Leoas – apelido do time feminino feminino do Fortaleza – também foram campeãs cearenses e conquistaram o título da primeira edição da Copa Maria Bonita, que reuniu nove equipes do Nordeste. Enquanto as Leoas brilharam em 2025, o time masculino amargou o rebaixamento para a Série B do Brasileirão de 2026.

A desistência do Real Brasília-DF, tradicional representante do Distrito Federal no Brasileirão Feminino, ocorreu, segundo o clube, em razão da da saída do patrocinador master, o Banco de Brasília. A decisão foi anunciada pelas redes sociais no último dia de 2025.

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
