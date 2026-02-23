Acusado de racismo contra Vini Jr, Prestianni leva suspensão prévia

Jogador do Benfica não atuará contra o Real Madrid na quarta-feira

A Uefa suspendeu provisoriamente Gianluca Prestianni, do Benfica, por um jogo, depois que o meia-atacante argentino foi acusado de dirigir um insulto racista ao atacante Vinícius Jr., do Real Madrid, durante a vitória por 1 a 0 do time espanhol na primeira partida das eliminatórias da Liga dos Campeões, informou a entidade reguladora do futebol europeu nesta segunda-feira (23).

Prestianni perderá a partida de volta na quarta-feira, no Santiago Bernabéu, com o Real Madrid levando uma vantagem de 1 a 0 do jogo de ida em Lisboa.

A suspensão está pendente do resultado do processo em andamento, já que a Uefa nomeou um inspetor de ética e disciplina para investigar as alegações de comportamento discriminatório.

"Isso não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da Uefa possam tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em andamento e sua respectiva apresentação aos órgãos disciplinares da Uefa. Mais informações sobre este assunto serão disponibilizadas no momento oportuno", disse a Uefa em um comunicado.

A partida de ida entre as duas equipes foi suspensa por 11 minutos logo após Vinícius colocar o Real na liderança aos cinco minutos do segundo tempo.

Imagens de televisão mostraram Prestianni cobrindo a boca com a camisa repetidamente antes de fazer comentários que Vinícius e seus companheiros de equipe interpretaram como um insulto racial contra o jogador de 25 anos.

O árbitro François Letexier interrompeu a partida após ativar os protocolos antirracismo da Fifa. As imagens parecem mostrar o atacante do Real, Kylian Mbappé, confrontando Prestianni e chamando-o de "racista", enquanto imagens da transmissão parecem mostrar torcedores do Benfica imitando um macaco.

Prestianni negou a acusação

Prestianni negou a acusação, dizendo que Vinícius "interpretou mal o que pensou ter ouvido".

O Benfica, que na semana passada disse apoiar seu jogador, divulgou um comunicado nesta segunda-feira (23) dizendo que "lamenta ter sido privado do jogador enquanto o caso ainda está sob investigação e vai recorrer da decisão da Uefa", embora reconheça que os prazos em questão provavelmente não terão nenhum efeito prático sobre a disponibilidade do jogador para a partida de quarta-feira.

Mbappé disse aos repórteres que ouviu Prestianni dirigir o mesmo comentário racista a Vinícius várias vezes, uma alegação também feita pelo meio-campista francês do Real, Aurélien Tchouaméni.

Mbappé disse que estava preparado para sair do campo, mas foi persuadido por Vinícius a continuar jogando.

"Não podemos aceitar que haja um jogador na principal competição de futebol da Europa que se comporte assim. Esse cara [Prestianni] não merece mais jogar na Liga dos Campeões", disse Mbappé aos repórteres.

Vinícius posteriormente postou uma declaração nas redes sociais expressando sua frustração.

"Os racistas são, acima de tudo, covardes. Eles precisam cobrir a boca com a camisa para mostrar o quanto são fracos. Mas eles têm a proteção de outras pessoas que, teoricamente, têm a obrigação de puni-los. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida ou na vida da minha família", escreveu Vinícius.

O órgão antidiscriminação Kick It Out disse que focar na comemoração do gol de Vinícius em vez de reconhecer a denúncia é uma "forma de manipulação psicológica" depois que o técnico do Benfica, José Mourinho, disse que achava que Vinicius havia incitado a torcida.

"Essa abordagem não só prejudica o indivíduo afetado, mas também envia uma mensagem errada para outras pessoas ao redor do mundo que podem ter passado por situações semelhantes", disse o Kick It Out.

Mourinho não estará no banco na partida de volta após receber um cartão vermelho por reclamação no jogo de ida.

