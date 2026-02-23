logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Acusado de racismo contra Vini Jr, Prestianni leva suspensão prévia

Jogador do Benfica não atuará contra o Real Madrid na quarta-feira
Fernando Kallas*
Publicado em 23/02/2026 - 13:54
Madri
Gianluca Prestianni em jogo do Benfica contra Tondela 23/8/2025 REUTERS/Pedro Rocha
© Reuters/Pedro Rocha/proibida reprodução
Reuters

A Uefa suspendeu provisoriamente Gianluca Prestianni, do Benfica, por um jogo, depois que o meia-atacante argentino foi acusado de dirigir um insulto racista ao atacante Vinícius Jr., do Real Madrid, durante a vitória por 1 a 0 do time espanhol na primeira partida das eliminatórias da Liga dos Campeões, informou a entidade reguladora do futebol europeu nesta segunda-feira (23).

Prestianni perderá a partida de volta na quarta-feira, no Santiago Bernabéu, com o Real Madrid levando uma vantagem de 1 a 0 do jogo de ida em Lisboa.

A suspensão está pendente do resultado do processo em andamento, já que a Uefa nomeou um inspetor de ética e disciplina para investigar as alegações de comportamento discriminatório.

"Isso não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da Uefa possam tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em andamento e sua respectiva apresentação aos órgãos disciplinares da Uefa. Mais informações sobre este assunto serão disponibilizadas no momento oportuno", disse a Uefa em um comunicado.

A partida de ida entre as duas equipes foi suspensa por 11 minutos logo após Vinícius colocar o Real na liderança aos cinco minutos do segundo tempo.

Imagens de televisão mostraram Prestianni cobrindo a boca com a camisa repetidamente antes de fazer comentários que Vinícius e seus companheiros de equipe interpretaram como um insulto racial contra o jogador de 25 anos.

O árbitro François Letexier interrompeu a partida após ativar os protocolos antirracismo da Fifa. As imagens parecem mostrar o atacante do Real, Kylian Mbappé, confrontando Prestianni e chamando-o de "racista", enquanto imagens da transmissão parecem mostrar torcedores do Benfica imitando um macaco.

Vinícius Jr., Real Madrid, Gianluca Prestianni, benfica, liga dos campeões
Gianluca Prestianni (à esquerda na imagem) perderá a partida de volta contra o Real na quarta-feira (25), em Madri, após ser suspenso previamente pela Uefa. O meia-atacante do Benfica é acusado de ter proferido ofensa discriminatória contra Vini Jr. durante jogo de ida na última terça (17), em Lisboa - Reuters/Rodrigo Antunes/Direitos Reservados

Prestianni negou a acusação 

Prestianni negou a acusação, dizendo que Vinícius "interpretou mal o que pensou ter ouvido".

O Benfica, que na semana passada disse apoiar seu jogador, divulgou um comunicado nesta segunda-feira (23) dizendo que "lamenta ter sido privado do jogador enquanto o caso ainda está sob investigação e vai recorrer da decisão da Uefa", embora reconheça que os prazos em questão provavelmente não terão nenhum efeito prático sobre a disponibilidade do jogador para a partida de quarta-feira.

Mbappé disse aos repórteres que ouviu Prestianni dirigir o mesmo comentário racista a Vinícius várias vezes, uma alegação também feita pelo meio-campista francês do Real, Aurélien Tchouaméni.

Mbappé disse que estava preparado para sair do campo, mas foi persuadido por Vinícius a continuar jogando.

"Não podemos aceitar que haja um jogador na principal competição de futebol da Europa que se comporte assim. Esse cara [Prestianni] não merece mais jogar na Liga dos Campeões", disse Mbappé aos repórteres.

Vinícius posteriormente postou uma declaração nas redes sociais expressando sua frustração.

"Os racistas são, acima de tudo, covardes. Eles precisam cobrir a boca com a camisa para mostrar o quanto são fracos. Mas eles têm a proteção de outras pessoas que, teoricamente, têm a obrigação de puni-los. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida ou na vida da minha família", escreveu Vinícius.

O órgão antidiscriminação Kick It Out disse que focar na comemoração do gol de Vinícius em vez de reconhecer a denúncia é uma "forma de manipulação psicológica" depois que o técnico do Benfica, José Mourinho, disse que achava que Vinicius havia incitado a torcida.

"Essa abordagem não só prejudica o indivíduo afetado, mas também envia uma mensagem errada para outras pessoas ao redor do mundo que podem ter passado por situações semelhantes", disse o Kick It Out.

Mourinho não estará no banco na partida de volta após receber um cartão vermelho por reclamação no jogo de ida.

É proibida a reprodução deste conteúdo. 

Relacionadas
Vini Jr. denunciou caso de racismo
Vini Jr marca golaço e denuncia caso de racismo em Liga dos Campeões
Vinícius Jr., Real Madrid, Gianluca Prestianni, benfica, liga dos campeões
Real Madrid envia à Uefa provas sobre caso de racismo contra Vini Jr.
Gustavo Marques, Bragantino
Jogador do Bragantino pede desculpas após fala machista contra árbitra
racismo benfica Uefa Gianluca Prestianni argentino insulto racista suspensão Vinicius Júnior Real Madrid Liga dos Campeões discriminatório
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília, DF 15/09/2023 O ministro Cristiano Zanin fala no seminário Combate à Desinformação e Defesa da Democracia termina nesta sexta-feira (15), no STF. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Justiça Zanin autoriza empresária a ficar em silêncio na CPMI do INSS
seg, 23/02/2026 - 15:51
FILE PHOTO: Former British Ambassador to the U.S. Peter Mandelson enters a vehicle outside a reported residence, after police launched a misconduct in public office investigation following the release of U.S. Justice Department files linked to the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, in London, Britain, February 14, 2026. REUTERS/Chris Ratcliffe
Internacional Ex-embaixador britânico é preso após revelações relacionadas a Epstein
seg, 23/02/2026 - 15:40
Brasília - 05/10/2025 -A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante visita ao campus da Asa Norte do Centro Universitário de Brasília (CEUB), onde 7.068 pessoas estão inscritas para realizar a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Educação Fies 2026: prazo para aluno complementar inscrição termina nesta terça
seg, 23/02/2026 - 15:00
30/01/2026 - cachorro comunitário morre após ser baleado com cerca de 10 tiros em avenida da Zona Leste de SP. Foto: Câmera de segurança
Geral Soldado da PM depõe por ter matado cachorro comunitário em São Paulo
seg, 23/02/2026 - 14:41
Smoke billows from burning vehicles amid a wave of violence, with torched vehicles and gunmen blocking highways in more than half a dozen states, following a military operation in which a government source said Mexican drug lord Nemesio Oseguera, known as
Internacional Saiba como foi operação que matou El Mencho, chefe de cartel no México
seg, 23/02/2026 - 14:39
Rio de Janeiro (RJ), 14/03/2024 – Ato por Justiça marca os seis anos do assassinato de Marielle Franco, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Especialistas da ONU pedem justiça plena para Marielle e Anderson
seg, 23/02/2026 - 14:24
Ver mais seta para baixo