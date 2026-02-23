logo ebc
Arena Pantanal será uma das sedes da 1ª edição feminina do Fifa Series

Torneio em abril contará com Brasil, Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia
Agência Brasil
Publicado em 23/02/2026 - 16:58
Rio de Janeiro
Arena Pantanal - futebol - estádio
© Divulgação/CBF

A Arena Pantanal, em Cuiabá, será a sede do grupo do Brasil na primeira edição feminina da Fifa Series. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23) pela entidade que regula o futebol no mundo. Na chave da seleção brasileira estão também Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia. Os jogos serão nos dias 11, 14 e 18 de abril (programação ao final do texto). Outros oito países, divididos em dois grupos, disputarão o torneio na Tailândia e Costa do Marfim. O Fifa Series será o primeiro grande evento da modalidade, antes da Copa do Mundo de 2027 no Brasil. 

Inaugurada em 2014 para a Copa do Mundo masculina no Brasil, a Arena Pantanal tem capacidade para aproximadamente 44 mil espectadores. Para a coordenadora de seleções feminina da CBF, Cris Gambaré, a escolha de uma cidade no Centro-Oeste do país é um sinal claro de descentralização e democratização da modalidade.

“O futebol feminino brasileiro vive um momento estratégico de consolidação e expansão, e expandir significa sair do eixo tradicional, ocupar novos espaços e criar novas referências. Quando a cidade abraça o projeto, a transformação vai além dos 90 minutos. Fica o legado para os clubes locais, para as categorias de base, para as escolas e, principalmente, para as próximas gerações", ressaltou Gambaré.

O Fifa Series ocorrerá concomitantemente na Tailândia (além do país-sede, estão República Democrática do Congo, Nepal e seleção da Oceania) e na Costa do Marfim (país-sede, Mauritânia, Paquistão, Ilhas Turks e Caicos). A edição masculina do torneio reunirá 36 seleções, distribuídas em nove grupos. A seleção masculina brasileira não competirá.

Prata olímpica em Paris 2024 e campeã da Copa América, a seleção brasileira segue em preparação para o primeiro Mundial feminino no Brasil, no ano que vem. Antes do Fifa Séries, a Amarelinha entra em campo fora de casa em três amistosos:  contra Costa Rica (27 de fevereiro, às 22h), Venezuela (4 de março, às 18h) e México (7 de março, às 20h). A seleção também já tem amistoso programado contra os Estados Unidos no período da Data Fifa de 1º a 9 de junho – o local ainda não foi definido.

Jogos do Fifa Series na Arena Pantanal 

11 de abril

Canadá x Zâmbia - 15h

Brasil x Coreia do Sul - 21h30

14 de abril 

Canadá x Coreia do Sul - 15h

Brasil x Zâmbia - 21h30

18 de abril 

Coreia do Sul x Zâmbia - 15h

Brasil x Canadá - 21h30

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Arena Pantanal fifa series Futebol Feminino Cuiabá seleção feminina Brasill Copa do Mundo Fifa
