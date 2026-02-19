Arne Slot diz que futebol deve fazer mais para combater o racismo

O técnico do Liverpool (Inglaterra), Arne Slot, afirma que é preciso fazer mais para evitar o racismo no futebol, após as alegações do atacante brasileiro do Real Madrid (Espanha), Vinicius Júnior, de que foi vítima de abuso racista por parte do meia-atacante argentino do Benfica (Portugal), Gianluca Prestianni.

A vitória do Real por 1 a 0 na partida de ida dos playoffs de oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Benfica na última terça-feira (17) foi ofuscada pela acusação de Vinícius de que Prestianni o teria ofendido de maneira racista, acusação negada pelo clube português, pelo jogador e pelo técnico do Benfica, José Mourinho.

A Uefa, órgão que rege o futebol europeu, disse que está analisando o incidente, que levou à interrupção do jogo por 11 minutos, de acordo com o protocolo antirracismo da Fifa.

“Em geral, nunca se faz o suficiente, sempre se pode fazer mais para garantir que isso [o racismo no futebol] nunca mais aconteça”, disse Slot aos repórteres antes da visita do Liverpool ao Nottingham Forest, ameaçado de rebaixamento, no próximo domingo (22), pela Premier League.

“Temos que tentar, como comunidade futebolística, fazer mais do que a sociedade faz. Isso talvez não seja tão difícil, aliás. O protocolo foi seguido no jogo, esse é o primeiro passo”, disse ele nesta quinta-feira (19).

“Espero que meus jogadores ajam de maneira semelhante – abordando imediatamente a questão, e que o árbitro aja da mesma forma”.

