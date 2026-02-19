logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Arne Slot diz que futebol deve fazer mais para combater o racismo

Declaração foi dada após caso envolvendo brasileiro Vinicius Júnior
Karan Prashant Saxena
Publicado em 19/02/2026 - 19:44
Bengalore (Índia)
Técnico do Liverpool, Arne Slot
© Reuters/Jason Cairnduff/Direitos Reservados
Reuters

O técnico do Liverpool (Inglaterra), Arne Slot, afirma que é preciso fazer mais para evitar o racismo no futebol, após as alegações do atacante brasileiro do Real Madrid (Espanha), Vinicius Júnior, de que foi vítima de abuso racista por parte do meia-atacante argentino do Benfica (Portugal), Gianluca Prestianni.

A vitória do Real por 1 a 0 na partida de ida dos playoffs de oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Benfica na última terça-feira (17) foi ofuscada pela acusação de Vinícius de que Prestianni o teria ofendido de maneira racista, acusação negada pelo clube português, pelo jogador e pelo técnico do Benfica, José Mourinho.

A Uefa, órgão que rege o futebol europeu, disse que está analisando o incidente, que levou à interrupção do jogo por 11 minutos, de acordo com o protocolo antirracismo da Fifa.

“Em geral, nunca se faz o suficiente, sempre se pode fazer mais para garantir que isso [o racismo no futebol] nunca mais aconteça”, disse Slot aos repórteres antes da visita do Liverpool ao Nottingham Forest, ameaçado de rebaixamento, no próximo domingo (22), pela Premier League.

“Temos que tentar, como comunidade futebolística, fazer mais do que a sociedade faz. Isso talvez não seja tão difícil, aliás. O protocolo foi seguido no jogo, esse é o primeiro passo”, disse ele nesta quinta-feira (19).

“Espero que meus jogadores ajam de maneira semelhante – abordando imediatamente a questão, e que o árbitro aja da mesma forma”.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Vinícius Jr., Real Madrid, Gianluca Prestianni, benfica, liga dos campeões
Real Madrid envia à Uefa provas sobre caso de racismo contra Vini Jr.
Vini Jr. denunciou caso de racismo
Vini Jr marca golaço e denuncia caso de racismo em Liga dos Campeões
Vinícius Jr. se aquece antes de partida do Real Madrid contra o Albacete pela Copa do Rei 14/01/2026 REUTERS/Pablo Morano
Vini Jr. é alvo de cantos racistas em jogo do Real pela Copa do Rei
esportes futebol Vinicius Júnior Liga dos Campeões racismo Liverpool Arne Slot Real Madrid benfica Gianluca Prestianni
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 105 milhões
qui, 19/02/2026 - 22:21
Soccer Football - Brasileiro Championship - Athletico Paranaense v Corinthians - Arena da Baixada, Curitiba, Brazil - February 19, 2026 Corinthians' Rodrigo Garro celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Rodolfo Buhrer
Esportes Corinthians é eficiente e derrota Athletico na Arena da Baixada
qui, 19/02/2026 - 22:00
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Ministro do STF autoriza PF a retomar investigação do caso Master
qui, 19/02/2026 - 21:15
São Paulo(SP) 06/02/2026 .Vice-Presidente Geraldo Alckmin no “Palestrar no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil - Sintracon” . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Alckmin anuncia regulamentação de salvaguardas em acordos comerciais
qui, 19/02/2026 - 20:47
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Justiça Mendonça decide que ida de Vorcaro ao Senado é facultativa
qui, 19/02/2026 - 20:38
Rio de Janeiro - 06/10/2023 - Entrevista coletiva do governador Cláudio Castro com o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli para falar sobre as investigações das mortes dos três médicos em um quiosque
Política TSE retomará julgamento que pode cassar governador do Rio
qui, 19/02/2026 - 20:36
Ver mais seta para baixo