Arsenal bate Corinthians na prorrogação e fatura Mundial Feminino

Brabas lutam, mas são derrotadas por 3 a 2 pelas inglesas na decisão
Juliana Antonio Justo
Publicado em 01/02/2026 - 19:03
São Paulo
Soccer Football - FIFA Women's Champions Cup - Final - Arsenal v Corinthians - Emirates Stadium, London, Britain - February 1, 2026 Arsenal's Kim Little and Arsenal's Leah Williamson lift the trophy with teammates after winning the FIFA Women's Champions Cup REUTERS/Ian Walton TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Ian Walton - Proibido reprodução

O Corinthians Feminino bem que tentou. As Brabas lutaram muito. Fizeram jus à história. Mas a maior qualidade e investimento do Arsenal acabou pesando. As inglesas ganharam por 3 a 2 na prorrogação e faturaram a Copa dos Campeões, o primeiro título mundial da modalidade organizado pela FIFA.

A decisão ocorreu na tarde deste domingo (1º de fevereiro) no Emirates Stadium, em Londres.

O placar foi aberto pelas europeias. Logo aos 14 minutos, depois da falha da zaga corintiana, Lelê salvou o chute de Russo. Mas Smith, no rebote, mandou para as redes.

A vantagem inglesa durou pouco. Aos 20, Andressa Alves cobrou escanteio, e Gabi Zanotti concluiu de cabeça para o gol. A goleira do Arsenal defendeu, mas a bola cruzou a linha antes mesmo de Belén Aquino completar. Depois de várias chances de lado a lado, o primeiro tempo encerrou-se com o placar igual: 1 X 1.
 

Soccer Football - FIFA Women's Champions Cup - Final - Arsenal v Corinthians - Emirates Stadium, London, Britain - February 1, 2026 Arsenal's Smilla Holmberg in action with Corinthians' Gisela Robledo REUTERS/Ian Walton
REUTERS/Ian Walton - Proibido reprodução

Na etapa final do tempo regulamentar, o cenário de maior posse de bola do Arsenal e mais chances de gol das inglesas não se alterou. Aos 12 minutos, Wubben-Moy mandou para as redes de cabeça e colocou o time europeu na frente mais uma vez: 2 a 1.

Mantendo a tradição de muita luta e muita superação, as Brabas do Timão resistiram a pressão adversária e conseguiram um pênalti nos acréscimos após revisão do VAR. Vic Albuquerque cobrou e igualou aos 50 minutos: 2 x 2.

Na prorrogação, a decisão da final. Após Duda Sampaio perder uma bola no meio de campo, Foord aproveitou um rápido contra-ataque e chutou para definir o placar: 3 a 2.

Além da taça, o Arsenal ganhou 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 11,9 milhões na cotação atual). O Corinthians ficou com 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões). Valores que representam um recorde para a modalidade.

