Bahia vence e está na decisão do estadual

Pressionado pela torcida, tricolor faz 4 a 2 na Juazeirense
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 28/02/2026 - 20:39
São Paulo
O Bahia está classificado para a final do campeonato estadual. A vaga veio neste sábado (28) na Arena Fonte Nova. A vitória por 4 a 2 sobre a Juazeirense deixou os comandados do técnico Rogério Ceni na quarta decisão consecutiva do Baiano. 

Nem mesmo o placar parcial de 3 a 0 para os donos da casa acalmou a torcida, que protestou muito ainda pela eliminação tricolor na Pré-Libertadores no meio de semana.

Willian José, Pulga e Kike Olivera marcaram para o Bahia, Bino e Vitinho descontaram. Mas Sanabria fechou o placar nos minutos finais.

Agora, o Bahia espera o vencedor de Vitória x Jacuipense, que se enfrentam neste domingo. A final não tem data definida.

Edição:
Lílian Beraldo
Campeonato Baiano Bahia Futebol Juazeirense
Ver mais seta para baixo