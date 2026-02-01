logo ebc
Basquete: Minas é bicampeão da Copa Super 8

Em SP, equipe vence decisão por 85 a 62 sobre Pinheiros
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 01/02/2026 - 13:49
São Paulo
01/02/2026 - KTO Minas é bicampeão da Copa Super 8 de Basquete. Foto: Hedgard Moraes/MTC
© Hedgard Moraes/MTC

O Minas é bicampeão da Copa Super 8. A conquista foi confirmada com a vitória sobre o Pinheiros por 85 a 62, neste sábado (31), no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP). O ala-armador Danilo Fuzaro foi eleito o melhor jogador do torneio (MVP).

A oitava edição da Copa Super 8 teve uma final inédita. O torneio reúne os oito melhores times do primeiro turno do NBB e classifica o campeão para a Champions League das Américas de Basquete (BCLA).

“São sete anos que estamos sempre brigando, batemos algumas na trave. Conquistamos hoje o segundo título de nível nacional para a instituição, algo que nos enche de orgulho. Quero destacar o comprometimento dos atletas e de toda a minha comissão. Só tenho de agradecer por ter a oportunidade de estar junto com esses caras diariamente construindo isso”, disse o técnico Léo Costa.

“É motivo de muito orgulho. O KTO Minas foi o clube que me criou, foi onde eu me profissionalizei e o título do jeito que foi, com o prêmio de MVP, é um motivo de muita alegria”, afirmou o ala-armador Fuzaro, MVP do torneio.

No primeiro turno do NBB (Liga Nacional da modalidade), o Pinheiros finalizou a etapa na liderança (17 vitórias e duas derrotas). O Minas foi o terceiro (16 vitórias e três derrotas).

Na Copa Super 8, Pinheiros superou o Paulistano nas quartas de final por 114 a 108 e o Franca por 82 a 79 na semifinal.

O Minas passou pelo Corinthians por 87 a 79, em Belo Horizonte, pelas quartas de final. Na semifinal, bateu o Flamengo por 93 a 80 no Maracanãzinho.

