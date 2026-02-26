logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Botafogo supera Nacional e segue vivo na Pré-Libertadores

Bahia é eliminado pelo O'Higgins após derrota nos pênaltis
Agência Brasil
Publicado em 25/02/2026 - 23:49
Rio de Janeiro
botafogo, libertadores, nacional potosi
© Vitor Silva/Botafogo/Direitos Reservados

O Botafogo garantiu a presença na terceira fase prévia da Copa Libertadores da América. A classificação foi alcançada, nesta quarta-feira (25), com uma vitória de 2 a 0 sobre o Nacional Potosí (Bolívia) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Após ser derrotado pelo placar de 1 a 0 no confronto de ida, disputado nos 4.200 metros de altitude da cidade de Potosí, no estádio Víctor Agustín Ugarte, o Alvinegro de General Severiano precisava de um triunfo em casa para seguir vivo na competição.

E a equipe comandada pelo técnico argentino Martín Anselmi conseguiu fazer o resultado necessário para avançar graças a gols do lateral Alex Telles, logos aos 4 minutos do primeiro tempo, e do volante Danilo, um pouco antes do intervalo.

Na próxima etapa da competição o Botafogo mede forças com o Barcelona de Guayaquil (Equador).

Bahia eliminado

Quem não segue em frente na competição é o Bahia, que foi derrotado pelo O'Higgins (Chile) por 4 a 3 nas cobranças de pênaltis. A vaga teve que ser definida nas penalidades máximas porque no tempo regulamentar o Tricolor triunfou por 2 a 1, após perder de 1 a 0 no confronto de ida.

Relacionadas
Nacional Potosi, BOTAFOGO, libertadores
Botafogo sente altitude e perde para o Nacional Potosí
flamengo, lanús, recopa
Flamengo joga mal e inicia Recopa Sul-Americana com derrota
Vinícius Jr., Real Madrid, benfica, liga dos campeões
Vini Jr brilha e ajuda Real a despachar Benfica na Liga dos Campeões
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Botafogo Pré-Libertadores Bahia nacional potosí O'Higgins
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
palmeiras, fluminense, brasileiro
Esportes Palmeiras derrota Fluminense e mantém liderança do Brasileiro
qui, 26/02/2026 - 00:12
botafogo, libertadores, nacional potosi
Esportes Botafogo supera Nacional e segue vivo na Pré-Libertadores
qua, 25/02/2026 - 23:49
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy looks at U.S. President Donald Trump upon his arrival for meetings at Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 28, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Após conversar com Trump, Zelenskiy diz que líderes irão se reunir
qua, 25/02/2026 - 22:14
Salão Verde da Câmara dos Deputados
Política Sindicatos repudiam violência contra jornalista na Câmara
qua, 25/02/2026 - 21:54
Vinícius Jr., Real Madrid, benfica, liga dos campeões
Esportes Vini Jr brilha e ajuda Real a despachar Benfica na Liga dos Campeões
qua, 25/02/2026 - 21:14
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Fazenda.
Economia Saída de Haddad do governo depende de reunião entre Lula e Trump
qua, 25/02/2026 - 21:13
Ver mais seta para baixo