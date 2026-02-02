logo ebc
Brasil bate Argentina e conquista 12º título na Copa América de Futsal

Foi a oitava vitória da Amarelinha em nove finais contra arquirrivais
Agência Brasil
Publicado em 02/02/2026 - 16:21
Rio de Janeiro
© Rene Mendez / Staff Images / CBF

O futsal brasileiro manteve a hegemonia na Copa América de Futsal ao conquistar de forma invicta o 12º título em 15 edições do torneio. Na noite de domingo (1º), a seleção derrotou a Argentina por 2 a 1 no minuto final da partida, com gol de Dyego no minuto final da partida, disputada em Luque (Paraguai). Joao Victor anotou o primeiro da Amarelinha e Mathias descontou para os adversários. Foi a oitava vitória da Amarelinha em nove decisões contra os arquirrivais sul-americanos.

“Foi uma grande final, uma partida com muita entrega, nós tínhamos uma proposta de jogo e conseguimos colocá-la em prática. Merecíamos o título. Muito bom defender o escudo dessa pátria querida, dessa camisa que tem um peso enorme. Cumprimos nosso dever”, comemorou Dyego.

Ao chegar à final, tanto o Brasil quanto a Argentina asseguraram presença na Finalíssima, em novembro, em local ainda a ser definido. O torneio será disputado contra o campeão e o vice europeus. Será a primeira participação da Amarelinha na Finalíssima - na edição inaugural, em 2022, Portugal levou o título com vitória sobre a Espanha. 

Maior vencedora da Copa América, a Amarelinha iniciou a Copa América deste ano com um empate contra a Colômbia (2 a 2). Depois, aplicou 6 a 0 na Bolívia, e cravou mais duas vitórias na fase de grupos: contra o Chile (2 a 0) e contra a Venezuela (2 a 1).  Na semifinal, a seleção superou o Peru por 4 a 2 no último sábado (31).

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Copa América de Futsal seleção brasleira Argentina Finalíssima
