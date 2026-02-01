Brasil e Argentina decidem Copa América de Futsal neste domingo

Mais uma vez, a decisão da Copa América de Futsal reunirá as duas principais potências do continente na modalidade. Brasil e Argentina se enfrentam neste domingo (1º de fevereiro), a partir das 17h, na Arena Óscar Harrison, na cidade de Luque (Paraguai).

O Brasil é o maior campeão e busca o 12º título. A Argentina tem três conquistas. Os dois finalistas garantem vaga direta na Copa do Mundo de Futsal da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

No início, eram dez seleções divididas em dois grupos, que se enfrentam entre si na primeira fase. As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais. Depois, os finalistas foram definidos em jogos únicos.

A primeira definição deste sábado foi a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Venezuela. O Brasil, depois de um começo abaixo do esperado, ao empatar com a Colômbia por 2 a 2, embalou na competição. Foram três vitórias seguidas: 6 a 0 na Bolívia, 2 a 0 no Chile e 2 a 1 na Venezuela. Para chegar à decisão, a vitória foi sobre o Peru por 4 a 2. Os gols foram marcados por Arthur (duas vezes), Pito e Lucão.