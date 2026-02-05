logo ebc
Brasil é convocado para Pré-Mundial de basquete feminino, na China

Torneio distribuirá quatro vagas para a Copa do Mundo em setembro
Agência Brasil
Publicado em 05/02/2026 - 16:41
Rio de Janeiro
Chile - 06/07/2025 - Classificação brasileira à final da Copa América feminina de basquete. Foto: Fiba/Divulgação
© Foto: Fiba/Divulgação

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) convocou a seleção feminina que disputará o Pré-Mundial em Wuhan (China), a partir de 11 de março. O torneio classificatório distribuirá quatro  vagas para a Copa do Mundo, programada para setembro, na Alemanha. Das 15 jogadas elencadas, sete foram vice-campeãs da AmeriCupW em julho do ano passado: Alana Gonçalo, Bella Nascimento, Cacá Martins, Emanuely de Oliveira, Damiris Dantas, Aline Moura e Kamilla Cardoso. Na ocasião, o título ficou com os Estados Unidos.  

A novidade na lista da técnica a norte-americana Pokey Chatmam é armadora Maísa Marçal. Também retornam à Amarelinha atletas experientes como Débora Costa, Tainá Paixão, Rapha Monteiro, Iza Nicoletti, Sassá Gonçalves, Iza Sangalli e Iza Varejão. Já a ala Vitória Marcelino pediu dispensa da convocação por motivos pessoais.

As brasileiras embarcarão para a China entre os dias 25 e 27 de fevereiro. Além de treinos preparatórios antes da estreia no Pré-Mundial, a Amarelinha fará dois amistosos contra a seleção anfitriã, em 4 e 6 de março, na cidade de Chagsha. Após os jogos, a comissão técnica definirá as 12 atletas que disputarão o Pré-Mundial.

O Brasil está no Grupo A  do Pré-Mundial em Wuhan, junto com Bélgica (atual campeã da EuroWoemn e já classificada para a Copa), Mali, Sudão do Sul, República Tcheca e China. Todas as equipes competirão entre si e as quatro com maior pontuação avançarão à Copa do Mundo.

O Pré-Mundial ocorrerá, concomitantemente, em outras três sedes. Em San Juan (Porto Rico) competirão as seleções da Nova Zelândia, Estados Unidos (já classificada), Itália, Espanha, Porto Rico e Senegal. Já as seleções de Turquia, Argentina, Austrália (classificada), Canadá e Japão disputarão o torneio em Istambul (Turquia). Por fim, em Lyon-Villeurbanne (França) a disputa reunirá Colômbia, Filipinas, Alemanha (classificada), Coreia do Sul, França e Nigéria (classificada).

Jogos da seleção feminina

Brasil x Bélgica – 11 de março, às 5h30
Sudão do Sul x Brasil – 12 de março, às 2h30
Brasil x República Tcheca – 14 de março, às 2h30
Mali x Brasil – 15 de março, às 2h30
China x Brasil – 17 de março, às 8h30

Convocadas

Armadoras

Alana Gonçalo – BC Neptunas Klaipeda (Lituânia)
Debora Costa – SESI Araraquara
Maisa Marçal – SESI Araraquara

Laterais

Bella Nascimento – Clube União Sportiva (Portugal)
Cacá Martins – SESI Araraquara
Emanuely de Oliveira – SL Benfica (Portugal)
Iza Nicoletti – Unimed Campinas
Rapha Monteiro – Club Deportivo La Salle Melilla (Espanha)
Tainá Paixão – Free Agent

Ala-pivôs

Damiris Dantas – Botas Spor Adana (Turquia)
Iza Sangalli – Sampaio Basquete
Sassá Gonçalves – Free Agent

Pivôs
Aline Moura – SESI Araraquara
Iza Varejão – ZKK Partizan 1953 Beograd (Sérvia)
Kamilla Cardoso – Guangdong Vermilion Birds (China)

Seleção Brasileira Feminina basquete Pré-Mundial Amarelinha Wuhan Vagas Pokey Chatman
