logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil encerra Mundial de parabadminton com bronze de Vitor Tavares

Paranaense foi ao pódio nas duplas, em parceria com Miles Krajewski
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 14/02/2026 - 13:10
São Paulo
Brasília 14/02/2026 - Brasil encerra Mundial de parabadminton com bronze de Vitor Tavares. Foto: CBBD
© CBBD

O Campeonato Mundial de parabadminton terminou neste sábado (14), em Manama, no Bahrein. A participação brasileira chegou ao fim na última sexta-feira (13), com o paranaense Vitor Tavares conquistando a medalha de bronze nas duplas masculinas da classe SH6 (baixa estatura).

Vitor atuou ao lado do estadunidense Miles Krajewski. Na semifinal, eles perderam para os chineses Lin Naili e Zeng Qingtao por 2 sets a 0, parciais de 21/14 e 21/12. Como não há disputa de terceiro lugar, a parceria do brasileiro assegurou o bronze. Mesma cor de medalha que o paranaense obteve na Paralimpíada de Paris, na França, em 2024, mas jogando simples.

Desta vez, Vitor ficou distante da briga por medalhas na chave individual. Ele foi eliminado nas oitavas de final do Mundial. Curiosamente, quem o superou foi Krajewski, parceiro de duplas. O brasileiro realizou oito jogos em Manama, com seis vitórias e duas derrotas.

Ao todo, 14 atletas representaram o país no Mundial, que teve início no último dia 8 de fevereiro. Fora Vitor, os melhores resultados vieram com as mulheres em classes para atletas com deficiências de membros inferiores, mas que andam.

Na disputa de simples da classe SL4, a maranhense Ana Carolina Coutinho e a paranaense Edwarda Oliveira atingiram as quartas de final. Mesma campanha da parceria entre a paulista Mikaela Almeida e a paranaense Kauana Beckenkamp nas duplas das classes SL3-SU5 (inclui atletas com deficiência de membros superiores).

Relacionadas
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Giant Slalom Run 1 - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 14, 2026. Lucas Pinheiro Braathen of Brazil in action REUTERS/Denis Balibouse
Lucas Pinheiro conquista 1° ouro para o Brasil em Olimpíada de Inverno
Estádio de Futebol Arena Fonte Nova em Salvador (BA).
TV Brasil exibe jogo entre Bahia e Jacuipense neste sábado
TV Brasil transmite confrontos da nona rodada do Brasileirão Feminino. Foto: CBF/Divulgação
Brasileirão feminino: TV Brasil mostra confronto Palmeiras x América
Edição:
Aline Leal
Parabadminton Vitor Tavares Mundial de parabadminton
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília 14/02/2026 - Professor aposentado de Ciência Política na USP e um dos fundadores do PT, José Álvaro Moisés morre afogado em Ubatuba, SP. Foto: estúdioegap/Wikipédia
Geral Morre José Álvaro Moisés, intelectual fundador do PT
sab, 14/02/2026 - 13:42
Brasília 14/02/2026 - Brasil encerra Mundial de parabadminton com bronze de Vitor Tavares. Foto: CBBD
Esportes Brasil encerra Mundial de parabadminton com bronze de Vitor Tavares
sab, 14/02/2026 - 13:10
A Palestinian nurse feeds a newborn in an incubator, amid the Israel-Hamas conflict, at a hospital in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, September 10, 2024. REUTERS/Ramadan Abed
Internacional Após intimidações, ONG restringe operações em hospital de Gaza
sab, 14/02/2026 - 13:08
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça STF forma maioria contra aposentadoria especial a vigilantes
sab, 14/02/2026 - 12:52
São Paulo (SP), 24/03/2023 - Passageiros na estação Luz, da Linha 1-Azul do Metrô, que opera parcialmente no segundo dia de greve dos metroviários em São Paulo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Metrô de SP funcionará ininterruptamente de sábado para domingo
sab, 14/02/2026 - 12:21
Rio de Janeiro (RJ), 14/02/2026 – O bloco Cordão da Bola Preta desfila no sábado de carnaval no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Cordão do Bola Preta celebra tradição de 107 carnavais no Rio
sab, 14/02/2026 - 12:13
Ver mais seta para baixo