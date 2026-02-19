logo ebc
Brasil enfrenta Egito em último teste antes da Copa do Mundo

Jogo será disputado uma semana antes da estreia brasileira no Mundial
Agência Brasil
Publicado em 19/02/2026 - 18:27
Rio de Janeiro
A seleção brasileira enfrentará o Egito em seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland (Estados Unidos), no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial.

Brasil e Egito já mediram forças seis vezes na história, com a seleção brasileira triunfando em todas as oportunidades. Os Faraós estão no Grupo G da competição (que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos), ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

Já a seleção brasileira está no grupo C do Mundial. O Marrocos é o primeiro adversário do Brasil na competição. A partida será no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília).

Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

