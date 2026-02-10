logo ebc
Brasil estreia no esqui cross-country, mas não se classifica à final

Manex Silva ficou em 48º, a melhor posição do país na modalidade
Agência Brasil
Publicado em 10/02/2026 - 17:25
Rio de Janeiro
2026.02.10 - Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 - Tesero Cross Country Skiing Stadium - Atleta Brasileiro Manex Silva competindo na prova de Sprint do Cross Country nos Jogos Olímpicos de Inverno Milao-Cortina 2026 Foto: Gabriel Heusi/COB
© Gabriel Heusi/COB/Direitos Reservados

A terça-feira (10) foi de estreia dos primeiros atletas brasileiros Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina (Itália). Manex Silva, Eduarda Ribera, Bruna Moura disputaram a prova de qualificação (sprint livre) do esqui cross-country, mas não avançaram à final. Apenas os 30 primeiros colocados em cada disputa (masculina e feminina) avançaram à decisão por medalhas. Os três brasileiros voltarão a competir nesta edição (confira a programação ao final do texto). 

Nascido em Rio Branco (AC), Manex conseguiu o melhor resultado do país na modalidade, ao terminar na 48ª posição, entre 90 competidores, com o tempo de 3min25s48. A liderança ficou com o norueguês Johannes Klaebo (3min07s37), seis vezes campeão olímpico.

"Eu estava sonhando com um resultado assim. É verdade que eu sou muito estrito, tenho expectativas altas, mas estou feliz porque eu acho que eu fiz uma boa corrida, dei o meu melhor e acho que não poderia ter ido melhor do que isso, disse o acreano, que superou a 66ª colocação obtida em 2010 pela mineira Jaqueline Mourão, nos Jogos de Vancouver (Canadá).


A paulista Duda Ribera também cravou a melhor pontuação entre atletas mulheres brasileiras. Irmã do esquiador paralímpico Cristian Ribera – Duda terminou em 72º lugar, com o tempo de 4min17s05, alcançando 226,67 pontos FIS (sistema de pontuação exclusivo da Federação Internacional de Esqui e Snowboard) na prova de 1,5 quilômetro.

Uma das estreias mais aguardadas foi da paulistana Bruna Moura, que sofreu um grave acidente de carro há quatro anos, quando viajava para competir nos Jogos de Pequim (China). A atleta sofreu várias fraturas, ficou dois meses sem andar e precisou de um ano e meio de fisioterapia para se recuperar. Nesta terça (10), a brasileira finalmente debutou nos Jogos Olímpicos de Inverno. Ela encerrou a prova na 74ª posição, com o tempo de 4min22s07, totalizando 254.53 pontos FIS.

“Eu estou muito, muito feliz. E a hora que eu vi a linha de chegada depois da última descida, ali para mim já significou tudo. Eu sei que ainda tem mais duas provas pela frente, mas esta aqui para mim já foi a prova da minha vida. Agora eu posso oficialmente dizer: atleta olímpica”, comemorou a esquiadora de 31 anos.

Agenda do Brasil em Milão-Cortina

QUARTA (11)

15h30 e 16h27 - Snowboard Halfpipe — Classificação masculina (descida 1 e 2) – Pat Burgener, Augustinho Teixeira

QUINTA (12)

9h - Esqui Cross-Country — 10 km feminino (técnica livre) – Bruna Moura, Eduarda Ribera

SEXTA (13)

7h45 - Esqui Cross-Country — 10 km masculino (técnica livre) – Manex Silva

12h e 13h48 – Skeleton — Descidas 1 e 2 (feminino) – Nicole Silveira

15h30 - Snowboard Halfpipe — Final masculina (3 descidas)

SÁBADO (14)

6h e 9h30 - Esqui Alpino — Slalom gigante masculino  (descidas 1 e 2) – Lucas Pinheiro Braathen

14h e 15h44 - Skeleton — Descidas 3 e 4 (feminino) – Nicole Silveira

SEGUNDA (16)

6h e 7h57 – Bobsled 2-man — Descidas 1 e 2 – equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*

6h e 9h30 - Esqui Alpino — Slalom masculino – descidas 1 e 2 - Lucas Braathen

TERÇA (17)

15h e 17h05 -  Bobsled 2-man — Descidas 3 e 4 – equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*

QUARTA (18)

5h45 – Esqui Cross-Country — Sprint por equipes femininas (classificatória) - Eduarda Ribera e Bruna Moura

6h e 9h30 - Esqui Alpino — Slalom feminino – descidas 1 e 2 – Alice Padilha

SÁBADO (21)

6h e 7h57 - Bobsled 4-man — Descidas 1 e 2 – Brasil - equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*

DOMINGO (22)

6h e 8h15  Bobsled 4-man — Descidas 3 e 4 – Brasil - equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*

* duplas e quartetos ainda serão definidos

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
