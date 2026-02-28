Brasil mantém 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Copa

A seleção brasileira manteve 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de basquete masculino de 2027, que será disputada no Catar, após derrotar a Venezuela por 94 a 84, na noite desta sexta-feira (27) na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

Com o terceiro triunfo em três jogos na competição, o Brasil se aproximou muito da classificação para a próxima etapa da competição. O próximo compromisso da seleção brasileira nas Eliminatórias será contra a Colômbia, na segunda-feira (2) a partir das 19h (horário de Brasília).

O destaque individual do Brasil na partida foi o ala Leo Meindl. O jogador do San Pablo Burgos (Espanha) marcou 25 pontos. Outros destaques foram Lucas Dias, com 16 pontos, e Wini Braga, com 14 pontos.