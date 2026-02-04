logo ebc
Brasileirão Feminino 2026 tem datas, horários e locais definidos

Partida de abertura será entre Mixto-MT e Flamengo, em 12 de fevereiro
Publicado em 04/02/2026 - 18:34
A Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol 2026 começa daqui a oito dias e já tem datas, locais e horários das partidas das primeiras 10 rodadas. A tabela detalhada do torneio foi divulgada nesta quarta-feira (4) pela CBF. O jogo de abertura será entre Mixto-MT e Flamengo, no dia 12 de fevereiro (uma quinta), às 21 h (horário de Brasília), no Estádio Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá. A partida terá transmissão exclusiva da TV Brasil. O heptacampeão Corinthians estreia um dia depois, fora de casa, contra o Atlético-MG, que retorna este ano à elite do futebol feminino.. 

Este ano a competição terá 18 clubes, dois a mais que na edição passada. Por conta do aumento, serão ao todo 167 jogos até o encerramento, em 4 de outubro.  

As 17 rodadas da primeira fase serão disputadas em jogos únicos. Ao final, as oito primeiras equipes avançam às quartas de final, e as duas piores serão rebaixadas para a Série A2. As fase de quartas e semifinais serão definidas em partidas únicas, já a decisão do título terá jogos de ida e volta.

A cada jogo, os clubes receberão uma cota fixa de R$ 720 mil. O prêmio da CBF para o time campeão será de R$ 2 milhões, e o vice será contemplado com R$ 1 milhão.

Brasileirão Feminino 2026 - 10 primeiras rodadas

RODADA 1

12/02 -  21h: Mixto-MT x Flamengo (transmissão TV Brasil

13/02 - 21h: Palmeiras x América-MG (transmissão TV Brasil

13/02 - 21h: Atlético-MG x Corinthians

14/02 - 15h: Fluminense x Vitória

14/02 - 16h: Botafogo x Juventude

14/02 - 18h: Bahia x Cruzeiro

15/02 - 17h: Red Bull Bragantino x Ferroviária

16/02 - 19h: Santos x Grêmio

16/02 - 20h: Internacional x São Paulo

RODADA 2 

20/02 - 19h: Grêmio x Palmeiras

20/02 -  21h: Flamengo x Red Bull Bragantino (transmissão TV Brasil

20/02 - 21h30: Corinthians x Fluminense

21/02 - 15h: América-MG x Internacional

21/02 - 16h: Ferroviária x Botafogo

22/02 - 15h: Juventude x Atlético-MG

23/02 - 15h: Vitória x Mixto-MT

23/02 - 19h: Cruzeiro x Santos

23/02 - 21h: São Paulo x Bahia

RODADA 3 

13/03 - 19h: Botafogo x Flamengo

13/03 - 21h30: Palmeiras x Corinthians

14/03 -  15h: Internacional x Red Bull Bragantino

14/03 -  15h: América-MG x Juventude

14/03 - 16h: Cruzeiro x Atlético-MG

14/03 - 16h: São Paulo x Ferroviária

14/03 - 18h: Grêmio x Fluminense

16/03 - 19h: Santos x Mixto-MT

16/03 - 21h: Bahia x Vitória (transmissão TV Brasil

RODAD 3

20/03 - 19h: Bahia x Santos

20/03 - 21h: Flamengo x Cruzeiro

21/03 - 16h: Atlético-MG x Internacional (transmissão TV Brasil

21/03 - 17h: Red Bull Bragantino x Juventude

21/03 - 18h: Mixto-MT x Botafogo

22/03 - 16h: Ferroviária x Grêmio

22/03 - 18h: Palmeiras x Vitória

23/03 - 20h: Fluminense x São Paulo

23/03 - 21h: Corinthians x América-MG (transmissão TV Brasil

RODADA 5 

26/03 - 19h: Cruzeiro x Fluminense

27/03 - 15h: Vitória x Atlético-MG

27/03 - 19h: Botafogo x Corinthians

27/03 -  19h: Santos x Ferroviária

27/03 - 21h: Juventude x Flamengo (transmissão TV Brasil

27/03 -  21h30: São Paulo x Palmeiras

28/03 -15h: América-MG x Mixto-MT

28/03 - 16h: Internacional x Grêmio (transmissão TV Brasil

28/03 - 17h: Red Bull Bragantino x Bahia

RODADA 6 

30/03 -19h: Atlético-MG x São Paulo

30/03 - 21h: Ferroviária x Cruzeiro (transmissão TV Brasil

30/03 - 21h30: Palmeiras x Flamengo

31/03 - 21h: Corinthians x Red Bull Bragantino (transmissão TV Brasil

01/04 - 15h: Fluminense x Juventude

01/04 - 19h: Bahia x América-MG

01/04 - 20h: Mixto-MT x Internacional

03/04 -19h: Grêmio x Vitória

03/04 -  21h: Botafogo x Santos

RODADA 7

20/04 - 19h: Santos x Atlético-MG

20/04 - 19h: São Paulo x Grêmio

20/04 -  21h: Juventude x Corinthians (transmissão TV Brasil

20/04 -  21h30: Flamengo x Bahia

21/04 - 19h: Ferroviária x América-MG

21/04 - 21h: Fluminense x Palmeiras (transmissão TV Brasil

22/04 - 15h: Vitória x Botafogo

22/04 - 17h: Red Bull Bragantino x Mixto-MT

22/04 - 21h: Cruzeiro x Internacional

RODADA 8 

24/04 -  21h: Corinthians x Ferroviária

25/04 - 19h: Internacional x Juventude

25/04 - 16h: Flamengo x Vitória (transmissão TV Brasil

25/04 -  17h: Red Bull Bragantino x Cruzeiro

25/04 - 18h: Mixto-MT x Fluminense

27/04 -  18h: América-MG x São Paulo

27/04 - 20h: Palmeiras x Santos

27/04 - 21h: Atlético-MG x Botafogo (transmissão TV Brasil

28/04 - 18h: Bahia x Grêmio

RODADA 9 

01/05 - 16h: Atlético-MG x Fluminense

01/05 - 18h: Juventude x Cruzeiro

01/05 - 21h: Grêmio x Corinthians

02/05 - 15h: América-MG x Vitória

02/05 -  16h: Bahia x Palmeiras (transmissão TV Brasil

02/05 -  16h: Botafogo x Red Bull Bragantino

03/05-  16h: Ferroviária x Mixto-MT

04/05 - 21h: Santos x Internacional (transmissão TV Brasil

04/05 -  21h: São Paulo x Flamengo

RODADA 10

08/05 - 19h: Cruzeiro x América-MG

08/05 - 21h: Corinthians x São Paulo

09/05 - 16h: Fluminense x Santos (transmissão TV Brasil

09/05 - 17h: Red Bull Bragantino x Grêmio

09/05 - 18h: Mixto-MT x Bahia

11/05 -  15h: Vitória x Juventude

11/05, - 18h: Internacional x Botafogo

11/05 -  20h: Flamengo x Ferroviária

11/05 - 21h: Palmeiras x Atlético-MG (transmissão TV Brasil

