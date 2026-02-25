logo ebc
Calderano e Bruna Takahashi vão à semi de duplas do Smash de Singapura

Número 2 do mundo, o mesatenista também avançou às oitavas de simples
Agência Brasil
Publicado em 25/02/2026 - 18:31
Rio de Janeiro
A quarta-feira (25) foi de rodada dupla para o mesatenista carioca Hugo Calderano, que cravou duas vitórias importantes no WTT Smash de Singapura. A primeira delas foi em parceria com a paulista Bruna Takahashi, que valeu a classificação às semifinais das duplas mistas. No jogo seguinte, o número 2 do mundo avançou às oitavas da chave principal masculina.

Calderano e Takahashi são os últimos brasileiros remanescentes no Smash asiático, um dos quatro grandes torneios do ano, que distribuem maior pontuação no ranking (4 mil pontos). As partidas tem transmissão ao vivo online (on streaming) no canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa (World Table Tennis) no YouTube.

A dupla “Calderashi” – apelido dado pela torcida brasileira - abriu o dia com placar de 3 sets a 0 sobre os indianos Manush Shah e Diya Chitale, com parciais de 11/6, 11/9 e 11/5. Os brasileiros voltam a competir nesta quinta (26), às 9h55 (horário de Brasília), contra Wong Chun Ting e Hoi Ken Doo, representantes de Hong Kong. No último confronto entre as duplas, no WTT Star Contender Ljubljana (2025), a parceria “Calderashi” levou a melhor por 3 sets a 1.  

Embalado com o triunfo nas duplas mistas, Calderano cravou a segunda vitória seguida na chave de simples. Hoje ele eliminou Wong Chun Ting (Hong Kong) ao ganhar por 3 sets a 1 (14/12, 11/8, 8/11 e 11/9). O adversário nas oitavas será o chinês Chen Yuanyu (30º no ranking mundial), às 2h30 da próxima sexta (27).

Outros resultados

Na terça (24), o Brasil se despediu da disputa de duplas feminina e masculina do Smash de Singapura. A parceira de Takahashi com a austríaca Sofia Polcanova foi superada nas oitavas pelas chinesas Kuai Man e Chen Yi por 3 sets a 1 (7/11, 11/6, 11/5 e 11/4).

Na disputa das oitavas masculinas, a parceria 100% nacional formada por Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka perdeu por 3 sets a 0 (11/7, 11/5 e 11/9) para os indianos Manav Thakkar e Manush Shah.

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
