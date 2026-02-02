logo ebc
Calderano é campeão da Copa América e garante vaga no Mundial de Macau

Na final, mesatenista carioca superou anfitrião norte-americano
Publicado em 02/02/2026 - 18:11
Rio de Janeiro
© Brandon J Fernando/ITTF/Direitos Reservados

O mesatenista carioca Hugo Calderano, número 3 do mundo, fez valer o favoritismo e conquistou neste domingo (1º) o título da Copa América, disputada em São Francisco, na Califórnia (Estados Unidos). Além do troféu continental, ele assegurou presença na Copa do Mundo em Macau (China)  onde foi campeão no ano passado. Invicto na Copa América, Calderano derrotou na final, no domingo (1º), o anfitrião Kanak Jha (21º no ranking), por 4 sets a 1 11/8, 6/11, 12/10, 11/9 e 11/9.  

"Foi uma boa partida. Kanak teve um ótimo ano no ano passado, é um dos melhores jogadores do mundo. Eu sabia que seria um jogo difícil, ainda mais jogando em casa, onde ele conhece o local melhor do que eu. Estou feliz por conquistar esse título, vencer a Copa Pan-Americana e ir para casa com o troféu", comemorou o carioca, após erguer seu primeiro troféu na temporada 2026.

Além da decisão do título, Calderano abriu o domingo (1º) com a disputa da semifinal. Sem dificuldades, ele bateu o argentino Horacio Cifuentes (79º), por 4 sets a 0 (1/5, 11/6, 11/8 e 11/40).

Na competição feminina, a paulista Bruna Takahashi  (20ª no ranking) caiu na semi para a dona da casa Amy Wang,(39ª), ao perder o jogo por 4 sets a 1 (13/11, 11/3, 3/11, 15/13 e 12/10). Apesar da eliminação, Takahashi confirmou vaga na Copa do Mundo de Macau por ter se classificados às semifinais da Copa América. O Mundial de Macau ocorrerá no período de 30 de março a 5 de abril. 

Outros resultados

Irmã mais nova de Bruna, Giulia Takarashi se despediu da Copa América nas quartas de final, com derrota no sábado (31) para a canadense Mo Zhang por 4 sets a 0 (13/11, 11/5, 11/8 e 11/5).

No mesmo dia, a paulista Karina Shiray foi eliminada nas oitavas de final após revés para a dona da casa Amy Wang por 4 sets a 0. No masculino, o paulista Guilherme Teodoro também caiu nas oitavas, diante do anfitrião Kanak Jha, que ganhou por 4 sets a 1.

