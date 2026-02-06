logo ebc
Cerimônia abre Olimpíada de Inverno MIlão-Cortina 2026 nesta sexta

Rebeca Andrade é uma das convidadas a conduzir a bandeira olímpica
Agência Brasil
Publicado em 06/02/2026 - 07:02
Rio de Janeiro
Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Figure Skating - Milano Ice Skating Arena, Milan, Italy - February 4, 2026 General view inside the arena as ice resurfacers drive around the ice rink REUTERS/Fabrizio Bensch
Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina começam oficialmente nesta sexta-feira (6) na Itália, com a realização da cerimônia de abertura, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão. Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade conduzirá a bandeira olímpica ao lado de outras sete personalidades também convidadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e a organização dos Jogos. Os porta-bandeiras da delegação brasileira serão os atletas Nicole Silveira (skeleton) e Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino).

A festa de abertura ocorrerá simultaneamente nas cidades de Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo. Ao longo da cerimônia, estão programadas apresentações de grandes nomes da música internacional, como os cantores Andrea Bocelli e Laura Pausini -ambos italianos –, Mariah Carey (Estados Unidos) e o pianista chinês Lang Lang, integrante da Orquestra Filarmônica de Viena.

A Olimpíada de inverno reúne mais 3 mil atletas de 90 países, nos próximos 15 dias. Entre eles, estarão 14 brasileiros que representarão o país em cinco das 16 modalidades do evento: bobsled, esqui alpino, esqui cross-country, skeleton e snowboard. Algumas modalidades – curling, hóquei no gelo e snowboard -  iniciaram as disputas antes mesmo da abertura dos Jogos, na última quarta (4).

O Brasil tem chances de levar uma medalha inédita nos Jogos de Inverno, após Lucas Pinheiro Braathen, Nicole Silveira e Pat Burgener (snowboard) subirem ao pódio em etapas da Copa do Mundo, na atual temporada, iniciada em novembro. Até hoje, o melhor resultado da história foi obtido há uma década pela carioca Isabel Clark, que ficou na nona colocação no snowboard cross, durante os Jogos de Turim (Itália).  

Os primeiros brasileiros a estrear em Milão-Cortina Jogos serão Bruna Moura, Eduarda Ribera e Manex Silva, que disputarão as provas classificatórias de esqui cross-country (corrida de velocidade), a partir das 5h15 (horário de Brasília), na cidade de Tesero. Já as últimas competições serão com os atletas do bobsled 4-man (Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira),  na cidde de Cortina d’Ampezzo, a partir das 6h de 22 de fevereiro, dia do encerramento dos Jogos.

Agenda do Brasil em Milão-Cortina

TERÇA-FEIRA (10)

5h15 - Esqui Cross-Country — Sprint feminino (prova classificatória) – Bruna Moura, Eduarda Ribera

5h55 - Esqui Cross-Country — Sprint masculino (classificatória) – Manex Silva

QUARTA (11)

15h30 e 16h27 - Snowboard Halfpipe — Classificação masculina (descida 1 e 2) – Pat Burgener, Augustinho Teixeira

QUINTA (12)

9h - Esqui Cross-Country — 10 km feminino (técnica livre) – Bruna Moura, Eduarda Ribera

SEXTA (13)

7h45 - Esqui Cross-Country — 10 km masculino (técnica livre) – Manex Silva

12h e 13h48 – Skeleton — Descidas 1 e 2 (feminino) – Nicole Silveira

15h30 - Snowboard Halfpipe — Final masculina (3 descidas)

SÁBADO (14)

6h e 9h30 - Esqui Alpino — Slalom gigante masculino  (descidas 1 e 2) – Lucas Pinheiro Braathen

14h e 15h44 - Skeleton — Descidas 3 e 4 (feminino) – Nicole Silveira

SEGUNDA (16)

6h e 7h57 – Bobsled 2-man — Descidas 1 e 2 – equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*

6h e 9h30 - Esqui Alpino — Slalom masculino – descidas 1 e 2 - Lucas Braathen

TERÇA (17)

15h e 17h05 -  Bobsled 2-man — Descidas 3 e 4 – equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*

QUARTA (18)

5h45 – Esqui Cross-Country — Sprint por equipes femininas (classificatória) - Eduarda Ribera e Bruna Moura

6h e 9h30 - Esqui Alpino — Slalom feminino – descidas 1 e 2 – Alice Padilha

SÁBADO (21)

6h e 7h57 - Bobsled 4-man — Descidas 1 e 2 – Brasil - equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*

DOMINGO (22)

6h e 8h15  Bobsled 4-man — Descidas 3 e 4 – Brasil - equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*

* duplas e quartetos ainda serão definidos

