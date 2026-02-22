logo ebc
COB avalia que Brasil fechou Jogos de Inverno com chave de ouro

País conquistou sua primeira medalha em uma edição da competição
Agência Brasil
Publicado em 22/02/2026 - 15:42
Rio de Janeiro
Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro Braathen, slalom gigante
O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) afirmou que o Brasil fechou com chave de ouro a participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, disputados nas localidades italianas de Milão e Cortina. Em comunicado emitido neste domingo (22), a entidade afirmou que o ápice da campanha verde-amarela foi o ouro de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, a primeira medalha brasileira em uma edição do megaevento esportivo.

“Começamos bem, aumentando o número de participantes, aumentando o número da delegação. E fechamos literalmente com a chave de ouro, conquistando a primeira medalha olímpica do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno. E logo uma medalha de ouro”, celebrou o presidente do COB, Marco La Porta.

“Eu e o Brasil não estávamos aqui nos Jogos Olímpicos de Inverno apenas para participar. Estávamos aqui para fazer a diferença, trazer nossas cores, outra mentalidade, outra cultura e celebrar essa diversidade do Brasil e do esporte. Acho que esse ouro representa a força que existe nessa diversidade”, declarou Lucas Pinheiro Braathen.

No megaevento realizado na Itália, e que chegou ao final neste domingo, o Brasil contou com a sua maior delegação até hoje numa edição de Jogos Olímpicos de Inverno, com 14 atletas.

Quem também celebrou os Jogos de Inverno de Cortina e Milão foi o Comitê Olímpico Internacional (COI). Em discurso antes da cerimônia de encerramento, o presidente do COI, Kirsty Coventry, qualificou o evento como fantástico.

“Nas últimas duas semanas, vimos e vivemos Jogos incríveis. Não tenho palavras”, disse Coventry, que presidiu seus primeiros Jogos após sua eleição no ano passado.

* Com informações da agência de notícias Reuters.

Edição:
Fábio Lisboa
