COI afirma que Gianni Infantino não violou neutralidade política

Declaração é dada após dirigente da Fifa participar de Conselho da Paz
Karolos Grohmann
Publicado em 21/02/2026 - 15:34
Milão (Itália)
FIFA president Gianni Infantino speaks, as he and Argentina's President Javier Milei attend the inaugural Board of Peace meeting at the U.S. Institute of Peace in Washington, D.C., U.S., February 19, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
© Reuters/Kevin Lamarque/Direitos Reservados
Reuters

A presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino, na reunião inaugural do Conselho da Paz esta semana ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de outros chefes de Estado não viola nenhuma regra da Carta Olímpica sobre neutralidade política, afirmou o Comitê Olímpico Internacional neste sábado (21).

O chefe da entidade que rege o futebol mundial, que também é membro do COI, participou da reunião da última quinta-feira (19) do Conselho da Paz, que está focado no trabalho de reconstrução em Gaza e tem como objetivo reconstruir o território assim que o Hamas se desarmar.

“O COI tem mantido contato com a Fifa”, disse um porta-voz do COI. “Entendemos que a Fifa está apoiando, por meio do futebol, um programa abrangente de investimento na recuperação do esporte em Gaza, na Palestina, fornecendo infraestrutura esportiva, educação e propostas de desenvolvimento de elite”.

“Isso está totalmente de acordo com o papel de uma federação esportiva internacional. O COI, por meio da Solidariedade Olímpica, que é nosso veículo de desenvolvimento, tem apoiado e continua apoiando o desenvolvimento do esporte na região”, disse o porta-voz.

A Carta Olímpica estabelece que os membros devem sempre agir independentemente de interesses comerciais e políticos. Eles também não podem aceitar “de governos, organizações ou outras partes qualquer mandato ou instruções que possam interferir na liberdade de suas ações e votos”, diz a Carta.

O Conselho da Paz de Trump tem sido controverso. Ele inclui Israel, mas não representantes palestinos, e a sugestão de Trump de que o Conselho poderia eventualmente abordar desafios além de Gaza gerou nervosismo de que isso possa minar o papel da ONU como principal plataforma para a diplomacia global e a resolução de conflitos.

Infantino apareceu no palco com vários chefes de Estado, usando um boné vermelho com “USA” na frente e os números 45-47, em referência aos dois mandatos não consecutivos de Trump.

Infantino também exibiu o acordo de colaboração da Fifa com o Conselho da Paz, que inclui a construção de 50 minicampos perto de escolas e áreas residenciais em Gaza, cinco campos de tamanho normal em vários distritos, uma academia da Fifa de última geração e um novo estádio nacional com 20 mil lugares.

