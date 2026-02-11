logo ebc
COI “implora” a ucraniano para competir sem o capacete com homenagens

Acessório do atleta retrata vítimas da invasão russa à Ucrânia
Karolos Grohmann e Julien Pretot*
Publicado em 11/02/2026 - 19:28
Ampezzo (Itália)
Vladyslav Heraskevych durante treino 11/2/2026 REUTERS/Athit Perawongmetha
Reuters

O Comitê Olímpico Internacional (COI) pediu na quarta-feira (11) ao atleta de skeleton Vladyslav Heraskevych que compita sem seu capacete proibido, que exibe atletas ucranianos mortos desde a invasão da Rússia, para evitar uma possível desclassificação.

No entanto, o atleta de 27 anos voltou a treinar na quarta-feira (11) com seu “capacete da lembrança”, que mostra 24 imagens de compatriotas mortos, e indicou que o usaria na corrida de quinta-feira (12).

Questionado após o treino se seria o capacete ou nada, Heraskevych, que tem uma chance remota de terminar no pódio, disse aos repórteres: “sim”.

“Neste momento, eu diria que uma medalha não tem valor em comparação com a vida das pessoas e, acredito, também em comparação com a memória desses atletas”, disse ele, afirmando posteriormente à Reuters que sua rebeldia permanecia inalterada, apesar do apelo do COI.

O órgão olímpico global proibiu o capacete na terça-feira (10) para qualquer competição, alegando que viola as regras sobre declarações políticas.

Isso provocou a ira dos políticos ucranianos.

Os atletas podem se expressar livremente em coletivas de imprensa, mídias sociais e entrevistas durante os Jogos, mas não podem fazer declarações políticas no campo de jogo ou nos pódios, de acordo com a Regra 50.2 da Carta Olímpica.

O COI sugeriu que Heraskevych use uma braçadeira preta em vez do capacete.

“Nós imploramos a ele: ‘queremos que você compita... Nós realmente queremos que ele tenha seu momento’”, disse o porta-voz do COI, Mark Adams, em uma coletiva de imprensa.

“Entraremos em contato com o atleta hoje e reiteraremos as muitas oportunidades que ele tem para expressar sua dor. Queremos que ele expresse sua dor.”

