COI pode mudar Jogos de Inverno para janeiro em busca de mais neve

As futuras edições dos Jogos Olímpicos de Inverno poderão ser transferidas de fevereiro para janeiro, em busca de mais neve e de um clima mais frio, uma vez que as mudanças climáticas estão obrigando o Comitê Olímpico Internacional (COI) a rever todos os aspectos do evento.

O COI também está considerando a mudança para permitir que as Paralimpíadas, que tradicionalmente seguem as Olimpíadas algumas semanas depois, sejam realizadas em fevereiro, em vez de março, como acontece atualmente.

"Talvez também estejamos discutindo antecipar um pouco as Olimpíadas de Inverno para janeiro, pois isso também tem implicações para as Paralimpíadas", disse Karl Stoss, que chefia o Grupo de Trabalho do Programa Olímpico do COI, a repórteres nesta quarta-feira (4).

"As Paralimpíadas agora são em março, e isso é muito tarde, porque o sol é forte o suficiente para derreter a neve. Então, talvez as Paralimpíadas sejam em fevereiro e a outra edição [Jogos Olímpicos de Inverno] seja em janeiro.”

A última vez que os Jogos Olímpicos de Inverno começaram em janeiro foi há 62 anos, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Innsbruck de 1964, que começaram em 29 de janeiro.

Com o aumento das temperaturas em todo o mundo, a neve natural está se tornando menos abundante em algumas regiões e a disponibilidade de água para a produção de neve artificial está diminuindo como resultado das mudanças climáticas, colocando em risco a indústria global de esportes na neve.

Até 2040, apenas 10 países poderão sediar os esportes de neve dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno, de acordo com um estudo do COI.

Os Jogos de Pequim 2022 se tornaram os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno a usar praticamente 100% de neve artificial, com a implantação de mais de 100 geradores de neve e 300 canhões de neve trabalhando a todo vapor para cobrir as pistas de esqui.

O COI também está considerando introduzir esportes tradicionais de verão nas Olimpíadas de Inverno, a fim de aumentar a popularidade e gerar receitas. Tanto as Olimpíadas de Inverno de 2030 nos Alpes franceses quanto as de 2034 em Salt Lake City estão programadas para fevereiro.

"Estamos revisando o tamanho dos Jogos, a combinação de esportes e as opções para novas adições. Também analisamos o potencial cruzamento entre esportes de verão e de inverno", disse Stoss em uma sessão do COI nesta quarta-feira (4).

Provas de corrida e de ciclismo são frequentemente mencionadas como prováveis candidatas.

