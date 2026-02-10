logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

COI proíbe ucraniano de usar capacete com fotos de mortos na guerra

Entidade recomendou utilização de braçadeira preta em Milão-Cortina
Julien Pretot e Karolos Grohmann*
Publicado em 10/02/2026 - 18:37
Ampezzo (Itália)
Heraskevych mostra capacete com imagens de vítimas da guerra na Ucrânia 9/2/2026 REUTERS/Cristiano Corvino
© Reuters/Cristiano Corvino/proibida reprodução
Reuters

O ucraniano Vladyslav Heraskevych não poderá usar seu “capacete da lembrança” em homenagem às vítimas da guerra com a Rússia na competição de skeleton dos Jogos Olímpicos de Inverno, mas poderá usar uma braçadeira preta, decidiu o Comitê Olímpico Internacional na terça-feira.

O atleta de 27 anos, que exibiu um cartaz com os dizeres “Não à guerra na Ucrânia” em Pequim 2022 dias antes da invasão da Rússia, vinha treinando na Itália com um capacete com imagens de atletas ucranianos mortos.

Ele classificou a decisão do COI como injusta.

O órgão olímpico disse que o atleta usou o capacete nos treinos e expressou suas opiniões nas redes sociais, mas não poderá fazê-lo quando a competição começar na quinta-feira, a fim de manter a política fora dos campos de jogo.

“Tentamos atender ao seu desejo com compaixão”, disse o porta-voz do COI, Mark Adams, em coletiva de imprensa, explicando a decisão. “O COI compreende plenamente o desejo dos atletas de lembrar os amigos que perderam a vida nesse conflito.”

A regra 50.2 da Carta Olímpica estabelece que nenhuma forma de manifestação ou questões políticas, religiosas ou raciais podem ser levantadas nos campos de jogo ou pódios, embora os atletas possam se expressar livremente em outros lugares.

“Os Jogos precisam ser separados de todos os tipos de interferência para que todos os atletas possam se concentrar em suas performances... Precisamos manter esse momento específico o mais puro possível para a competição”, acrescentou Adams.

“Este capacete viola as diretrizes, mas faremos uma exceção para permitir que ele use uma braçadeira preta durante a competição para fazer essa homenagem... Achamos que este é um bom compromisso para a situação.”

Ucraniano insatisfeito com a decisão 

Heraskevych não ficou satisfeito com a recusa do pedido do Comitê Olímpico Ucraniano em seu nome.

“É um tratamento injusto”, disse ele à Reuters.

“Não vejo nenhuma violação da regra 50. Não é propaganda discriminatória, não é propaganda política.”

Mais treinos de skeleton estavam programados para mais tarde na terça-feira, com a competição começando na quinta-feira.

O capacete retrata vários atletas mortos na guerra, alguns dos quais eram amigos de Heraskevych.

Entre eles estão a levantadora de peso adolescente Alina Perehudova, o boxeador Pavlo Ischenko, o jogador de hóquei no gelo Oleksiy Loginov, o ator e atleta Ivan Kononenko, o mergulhador e treinador Mykyta Kozubenko, o atirador Oleksiy Habarov e a dançarina Daria Kurdel.

Após a invasão de Moscou, os atletas da Rússia e de sua aliada Belarus foram amplamente barrados dos esportes internacionais, mas o COI apoiou seu retorno gradual sob condições rigorosas.

Moscou e Minsk afirmam que o esporte deve permanecer separado dos conflitos internacionais.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Vladyslav Heraskevych nos Jogos de Inverno 9/2/2026 REUTERS/Athit Perawongmetha
Ucraniano homenageia atletas mortos na guerra com imagens em capacete
2026.02.10 - Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 - Tesero Cross Country Skiing Stadium - Atleta Brasileiro Manex Silva competindo na prova de Sprint do Cross Country nos Jogos Olímpicos de Inverno Milao-Cortina 2026 Foto: Gabriel Heusi/COB
Brasil estreia no esqui cross-country, mas não se classifica à final
Palestinos jogam futebol em campo na Cidade de Gaza 10/2/2026 REUTERS/Mahmoud Issa
Futebol volta a campo de Gaza, em meio a perdas e ruínas da guerra
Jogos Olímpicos de Inverno ucraniano Vladyslav Heraskevych capacete COI Braçadeira Proibição guerra Rússia Mortos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Heraskevych mostra capacete com imagens de vítimas da guerra na Ucrânia 9/2/2026 REUTERS/Cristiano Corvino
Esportes COI proíbe ucraniano de usar capacete com fotos de mortos na guerra
ter, 10/02/2026 - 18:37
Operação da Fábrica de Blocos na Mina do Pico, produzidos a partir de rejeitos da mineração, no Complexo Vargem Grande da Vale, em Minas Gerais.
Economia Ipea diz que mercado de trabalho pode absorver escala de trabalho 6x1
ter, 10/02/2026 - 18:23
Mauá (SP), 10/02/2026 - Divulgação do jornalista Datena Arte sobre foto de Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral TV Brasil e Rádio Nacional estreiam programas de Datena
ter, 10/02/2026 - 18:10
Macapá (AP), 22/07/2025 - Carros apreendidos pela Polícia Federal e CGU durante Operação Route 156, para combater fraudes em licitações do DNIT/AP. Foto: PF/Divulgação
Geral Polícia Federal apreendeu R$ 9,5 bilhões do crime organizado em 2025
ter, 10/02/2026 - 18:06
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STM dá dez dias para Bolsonaro entregar defesa contra perda de patente
ter, 10/02/2026 - 17:51
04/02/2026 - Brasília - O presidente do STF, Edson Fachin durante cerimônia de assinatura do Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. Palácio do Planalto. Brasília (DF) - Brasil. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Fachin diz que CNJ vai priorizar combate à violência contra a mulher
ter, 10/02/2026 - 17:40
Ver mais seta para baixo