Esportes

Com gol no fim, Fluminense bate Vitória pelo Brasileirão Feminino

Torneio teve início na quinta, com jogos transmitidos pela TV Brasil
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 14/02/2026 - 21:37
São Paulo
© Marina Garcia / Fluminense FC/ Direitos reservados

O retorno esperado à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol não foi o esperado pelo Vitória. Melhor para o Fluminense, que venceu as Leoas por 1 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro.

A equipe carioca dominou as ações durante toda a partida, com 22 finalizações (11 em direção à meta), contra apenas uma (para fora) das baianas. No entanto, o gol do triunfo saiu nos acréscimos da segunda etapa. Aos 46 minutos, a atacante Kaline foi derrubada pela goleira Lorrana pouco antes de entrar na área. A camisa 1 do Vitória recebeu o cartão vermelho.

Como as Leoas não poderiam fazer mais alterações, a zagueira Yasmin Índia vestiu as luvas de Lorrana, a camisa 12 da reserva Ingrid Sabino, e foi para o gol. A meia Patrícia Sochor, porém, cobrou falta com categoria, no canto direito, sem chances de defesa, garantindo os três pontos ao Fluminense no Rio de Janeiro.

A primeira divisão do Brasileirão Feminino teve início na última quinta-feira (12), com a vitória do Flamengo sobre o Mixto, por 1 a 0, no Dutrinha, em Cuiabá. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil. A zagueira Núbia anotou o gol do triunfo das rubro-negras.

Na sexta-feira (13), o Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 0 na Arena Crefisa, em Barueri (SP), também com transmissão ao vivo da emissora da Empresa Brasil de Comunicação. O destaque das Palestrinas foi Brena, autora de dois gols. A também volante Duda Santos e a atacante Bia Zaneratto completaram o marcador.

Em outro jogo de sexta, o atual hexacampeão Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A meia Letícia Monteiro balançou as redes para as Brabas.

Edição:
Aline Leal
