logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Com mudanças climáticas, Jogos de Inverno usam 85% de neve artificial

Número de locais confiáveis para competições tem diminuído rapidamente
Rafael Cardoso – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/02/2026 - 13:00
Rio de Janeiro
Milano Cortina 2026 Olympics - Freestyle Skiing - Men's Freeski Slopestyle Qualification - Livigno Snow Park, Livigno, Italy - February 07, 2026. Matej Svancer of Austria reacts after his run of the Men's Freeski Slopestyle REUTERS/Gonzalo Fuentes
© REUTERS/Gonzalo Fuentes/Proibida reprodução

As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina, na Itália, que começaram nesta sexta-feira (6), escancaram os efeitos do aquecimento global. Dados reunidos pelo Instituto Talanoa mostram que 85% da neve usada nas competições de 2026 será artificial, tendência que se intensifica desde os Jogos de Sochi 2014.

Para viabilizar as provas, os organizadores vão produzir 2,4 milhões de metros cúbicos de neve artificial, operação exige 946 milhões de litros de água. Para efeitos de comparação, o volume equivale a transformar o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em um grande reservatório, com um terço do espaço cheio.

Para garantir as pistas de competição, foram instalados mais de 125 canhões de neve em locais como Bormio e Livigno. Eles são apoiados por grandes reservatórios de água em altitude.

A dependência de tecnologia para gerar neve domina os Jogos de Inverno recentes. Em Sochi (2014), cerca de 80% da neve foi produzida por máquinas. Em PyeongChang (2018), o índice chegou a 98%, e em Pequim (2022), 100% das competições ocorreram com neve artificial.

O número de localidades com confiabilidade climática para sediar os Jogos está encolhendo rapidamente. Mesmo com tecnologia, o aquecimento global tem encurtado os invernos, dificultado manutenção da neve e aumentado a incerteza para competições ao ar livre.

Entre 1981 e 2010, 87 locais no planeta eram considerados climaticamente confiáveis. Nas projeções para a década de 2050, esse número cai para 52, e em 2080 pode chegar a apenas 46, mesmo em um cenário intermediário de redução de emissões de gases do efeito estufa.

Além do esporte

A redução da neve natural está ligada a mudanças mais amplas no sistema climático. Invernos estão ficando mais quentes e menos previsíveis. Observações de satélite indicam que a extensão do gelo marinho do Ártico permanece abaixo da média histórica.

Em setembro de 2012, foi registrada a menor extensão já observada: 3,8 milhões de km². Em 31 de dezembro de 2025, a área chegou a 12,45 milhões de km², ainda inferior ao padrão do período 1991-2020.

Segundo o Instituto Talanoa, os impactos ultrapassam o esporte. A neve funciona como reservatório natural de água, liberando-a gradualmente ao longo do ano. Menos neve significa menor vazão de rios, pressão sobre reservatórios, prejuízos ao turismo de montanha e desequilíbrios em ecossistemas adaptados ao frio, afetando economias locais e modos de vida inteiros.

Criados em 1924, nos Alpes franceses, os Jogos Olímpicos de Inverno nasceram da abundância de neve natural. As sedes tradicionais concentram-se em áreas de montanha e altas latitudes, historicamente associadas a invernos frios, como os Alpes europeus, o Canadá, os Estados Unidos e o norte da Ásia.

Um século depois, os dados indicam que, sem máquinas, canhões de neve e grandes volumes de água, o evento simplesmente não aconteceria. O que, para pesquisadores e ambientalistas, é um retrato de como as mudanças climáticas impactam e remodelam tradições globais consolidadas.

Relacionadas
Milano Cortina 2026 Olympics - Opening Ceremony - San Siro Stadium, Milan, Italy - February 06, 2026. General view of dancers performing to the Olympic Rings segment during the opening ceremony REUTERS/Mike Segar
Jogos Olímpicos de inverno estão oficialmente abertos em Milão-Cortina
Tennis - Billie Jean King Cup Qualifiers - Group B - Czech Republic v Brazil - Rt Torax Arena, Ostrava, Czech Republic - April 10, 2025 Brazil's Beatriz Haddad Maia reacts during her match against Czech Republic's Linda Noskova REUTERS/David W Cerny
Bia Haddad crava 1ª vitória de 2026 em classificatório do WTA de Doha
Protesto em Milão contra ICE 6/2/2026 REUTERS/Alkis Konstantinidis
Protestos contra ICE ocorrem em Milão antes da abertura da Olimpíada
Edição:
Érica Santana
esportes neve olimpíadas de inverno mudanças climáticas aquecimento global
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília: Bloco Babydoll de Nylon, no Eixo Monumental
Cultura Veja dicas para curtir o carnaval com segurança e alegria
sab, 07/02/2026 - 15:28
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Floresta margeada pelo Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Meio Ambiente Governo lança edital para combate ao desmatamento na Amazônia
sab, 07/02/2026 - 13:29
Milano Cortina 2026 Olympics - Freestyle Skiing - Men's Freeski Slopestyle Qualification - Livigno Snow Park, Livigno, Italy - February 07, 2026. Matej Svancer of Austria reacts after his run of the Men's Freeski Slopestyle REUTERS/Gonzalo Fuentes
Esportes Com mudanças climáticas, Jogos de Inverno usam 85% de neve artificial
sab, 07/02/2026 - 13:00
Brasília (DF), 07/02/2026 – Rodrigo Castanheira, adolescente agredido em briga no DF morre após 16 dias internado
Geral Adolescente agredido em briga no DF morre após 16 dias internado
sab, 07/02/2026 - 12:26
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Rio, Minas e São Paulo têm alerta de “grande perigo” para chuvas
sab, 07/02/2026 - 12:08
Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump wears a flesh-colored bandage on his ear as he holds a campaign rally for the first time with his running mate, Republican vice presidential nominee U.S. Senator J.D. Vance (R-OH) in Grand Rapids, Michigan, U.S. July 20, 2024. REUTERS/Tom Brenner
Internacional Trump diz que não viu parte racista do vídeo e não se desculpará
sab, 07/02/2026 - 11:53
Ver mais seta para baixo