Conmebol anuncia datas e horários da 3ª fase prévia da Libertadores

Botafogo e Barcelona iniciam disputa na próxima terça-feira (3)
Agência Brasil
Publicado em 27/02/2026 - 19:16
Rio de Janeiro
© Vitor Silva/Botafogo/Direitos Reservados

O Botafogo conheceu nesta sexta-feira (27) as datas e horários dos seus jogos contra o Barcelona de Guayaquil (Equador) na terceira fase prévia da Copa Libertadores da América. A informação foi anunciada pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

Botafogo e Barcelona iniciam a eliminatória na próxima terça-feira (3), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil (Equador).

Já o confronto de volta será realizado no dia 10 de março, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, também a partir das 21h30.

Caso supere as eliminatórias diante dos equatorianos, os Alvinegros garantirão uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Mas se não avançar, o Botafogo seguirá para a Copa Sul-Americana.

Edição:
Fábio Lisboa
