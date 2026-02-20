Esportes
Corinthians é eficiente e derrota Athletico na Arena da Baixada
Argentino Rodrigo Garro marca o gol da vitória de 1 a 0
Agência Brasil
Publicado em 19/02/2026 - 22:00
Rio de Janeiro
Versão em áudio
O Corinthians foi mostrou mais eficiência e derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (19) na Arena da Baixada, em Curitiba, em partida atrasada da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o triunfo fora de casa, o Timão alcançou os seis pontos, assumindo a 5ª posição da classificação. Já o Furacão perdeu a oportunidade de assumir a liderança isolada da competição. Após o revés, a equipe paranaense permanece com seis pontos, na 6ª colocação.
Em uma partida muito disputada, o gol da vitória saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o meio-campista argentino Rodrigo Garro acertou uma bomba da entrada da área que foi morrer no ângulo do gol defendido por Santos.
