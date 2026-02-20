logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Corinthians é eficiente e derrota Athletico na Arena da Baixada

Argentino Rodrigo Garro marca o gol da vitória de 1 a 0
Agência Brasil
Publicado em 19/02/2026 - 22:00
Rio de Janeiro
Soccer Football - Brasileiro Championship - Athletico Paranaense v Corinthians - Arena da Baixada, Curitiba, Brazil - February 19, 2026 Corinthians' Rodrigo Garro celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Rodolfo Buhrer
© Reuters/Rodolfo Buhrer/Direitos reservados

O Corinthians foi mostrou mais eficiência e derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (19) na Arena da Baixada, em Curitiba, em partida atrasada da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo fora de casa, o Timão alcançou os seis pontos, assumindo a 5ª posição da classificação. Já o Furacão perdeu a oportunidade de assumir a liderança isolada da competição. Após o revés, a equipe paranaense permanece com seis pontos, na 6ª colocação.

Em uma partida muito disputada, o gol da vitória saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o meio-campista argentino Rodrigo Garro acertou uma bomba da entrada da área que foi morrer no ângulo do gol defendido por Santos.

Relacionadas
Soccer Football - Supercopa do Brasil - Final - Flamengo v Corinthians - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - February 1, 2026 Corinthians' Gustavo Henrique lifts the trophy with teammates after winning the Supercopa do Brasil REUTERS/Adriano Machado
Corinthians vence Flamengo e é bicampeão da Supercopa Rei
Vinícius Jr., Real Madrid, Gianluca Prestianni, benfica, liga dos campeões
Real Madrid envia à Uefa provas sobre caso de racismo contra Vini Jr.
Luisa Stefani, Gabriela Dabrowski, tênis
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às semis do WTA de Dubai
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol campeonato brasileiro Corinthians Athletico-PR
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 105 milhões
qui, 19/02/2026 - 22:21
Soccer Football - Brasileiro Championship - Athletico Paranaense v Corinthians - Arena da Baixada, Curitiba, Brazil - February 19, 2026 Corinthians' Rodrigo Garro celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Rodolfo Buhrer
Esportes Corinthians é eficiente e derrota Athletico na Arena da Baixada
qui, 19/02/2026 - 22:00
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Ministro do STF autoriza PF a retomar investigação do caso Master
qui, 19/02/2026 - 21:15
São Paulo(SP) 06/02/2026 .Vice-Presidente Geraldo Alckmin no “Palestrar no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil - Sintracon” . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Alckmin anuncia regulamentação de salvaguardas em acordos comerciais
qui, 19/02/2026 - 20:47
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Justiça Mendonça decide que ida de Vorcaro ao Senado é facultativa
qui, 19/02/2026 - 20:38
Rio de Janeiro - 06/10/2023 - Entrevista coletiva do governador Cláudio Castro com o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli para falar sobre as investigações das mortes dos três médicos em um quiosque
Política TSE retomará julgamento que pode cassar governador do Rio
qui, 19/02/2026 - 20:36
Ver mais seta para baixo