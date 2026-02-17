Duelo entre João Fonseca e Thiago Monteiro agita noite do Rio Open

A partida entre o carioca João Fonseca e o cearense Thiago Monteiro, que abre a programação noturna desta terça-feira (17) no Rio Open, ganhou novo peso. Quem vencer o duelo na Quadra Guga Kuerten do Jockey Club Brasileiro, previsto para começar às 19h (horário de Brasília), pode terminar o dia como o único representante brasileiro no torneio de simples.

O confronto opõe gerações. Principal nome do país na atualidade, João tem 19 anos e é o número 38 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Thiago, 31 anos, aparece na posição 208 da lista, mas já ocupou o 61º lugar em 2022 e, por anos, foi o brasileiro mais bem colocado.

Ambos já estiveram em ação neste Rio Open. O cearense precisou disputar dois jogos do qualifying (fase preliminar que reúne atletas de menor colocação no ranking) para chegar à chave principal. Já o carioca competiu no torneio de duplas ao lado do mineiro Marcelo Melo. Eles estrearam com vitória, na segunda-feira (16), sobre o argentino Ramón Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino.

Na sequência do jogo entre João e Thiago, será a vez do jovem Luís Guto Miguel estar em quadra. O goiano de apenas 16 anos, terceiro do mundo entre os juvenis e número 1.593 do ranking da ATP, pega o lituano Vilius Gaubas (126º). É a primeira vez que ele participa de uma competição nível 500, terceiro em importância no circuito da ATP, atrás apenas dos eventos de nível 1000 e dos Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open).

Tríplice tropeço

O Brasil iniciou o Rio Open com seis atletas na chave principal. Três deles foram eliminados na segunda-feira (16), embora nenhum fosse favorito. O paulista Gustavo Heide (258º) não resistiu ao tcheco Vit Kopriva (87º) e perdeu por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7-5), em 1 hora e 49 minutos de jogo.

"Óbvio que ficou um gostinho amargo, eu sei que dava para jogar o terceiro set, mas é o tênis, faz parte. Foi minha primeira partida no saibro esse ano", comentou Heide, ao site do Rio Open.

O pernambucano João Lucas Reis (207º) enfrentou o alemão Yannick Hanfmann (90º), fez jogo duro contra um adversário mais de 100 posições a frente no ranking, mas perdeu por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-3) e 6/4, em 1 hora e 57 minutos.

"Acho que foi um jogo bom, bem duro desde o início, onde os dois tiveram que atingir o máximo de esforço, acho que físico e mental também. Foi um detalhe que acabou escapando no final", avaliou João Lucas, também à comunicação oficial do torneio.

Quem esteve próximo de uma classificação heroica foi Igor Marcondes (348º). O paulista enfrentou o peruano Ignácio Buse (91º), que está 257 posições acima no ranking. Apesar de vencer o primeiro set, ele sofreu a virada e perdeu por 2 a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 4/6, em 2 horas e 48 minutos de jogo.

"A princípio, achava que ele [Igor] iria ganhar. Estava jogando melhor do que eu. Pouco a pouco, fui encontrando meu nível. Estou muito feliz porque ele estava jogando em um grande nível e o desejo o melhor, porque realmente o nível que demonstrou está para coisas grandes", elogiou Buse, que aguarda, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre João e Thiago, ao site do evento.

Mais Brasil

A noite desta terça-feira ainda terá brasileiros competindo nas duplas. Os paulistas Felipe Meligeni Alves (441º) e Marcelo Zormann (153º) encaram a parceria do belga Sander Gillé (66º) com o holandês Sem Verbeek (61º) no terceiro e último jogo da Quadra 2 do Jockey Club, que fica na Gávea, zona norte do Rio de Janeiro. A expectativa é que a partida inicie por volta das 19h.