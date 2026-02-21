logo ebc
Ferroviária aproveita fator casa para vencer a primeira no BR Feminino

Internacional derrota América-MG com dois gols da zagueira Débora
Publicado em 21/02/2026 - 20:05
Rio de Janeiro
A Ferroviária fez valer o fator casa para alcançar a sua primeira vitória na Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Jogando na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, as Guerreiras Grenás derrotaram o Botafogo por 2 a 1 na noite deste sábado (21).

O time da casa dominou a primeira etapa da partida, mas a equipe comandada pelo técnico Léo Mendes só conseguiu abrir o placar após o intervalo, com a volante Maressa aos sete minutos em cobrança de pênalti. Mas as Gurias Grenás ficaram em vantagem por pouco tempo, pois 11 minutos depois as Gloriosas empataram com a volante Rita Bove.

Porém, o domínio era mesmo da Ferroviária, que deu números finais ao marcador aos 23 minutos, graças a um gol de cabeça da zagueira Andressa após cobrança de escanteio da lateral Fátima Dutra. Com os três pontos conquistados neste sábado, as Gurias Grenás subiram para a 11ª colocação. Já o Botafogo caiu para a 10ª posição após a derrota.

Triunfo das Gurias

Também neste sábado, o Internacional foi até a Arena Frimisa, em Santa Luiza, Minas Gerais, e derrotou o América-MG pelo placar de 2 a 0. O destaque da vitória das Gurias Coloradas foi a zagueira Débora, que superou a goleira Taluane em duas oportunidades.

Com os seus três primeiros pontos somados na competição, o Internacional chegou à 7ª posição da classificação. Já o América-MG permanece sem ponto algum, ocupando a lanterna da tabela.

