Ferroviária aproveita fator casa para vencer a primeira no BR Feminino
A Ferroviária fez valer o fator casa para alcançar a sua primeira vitória na Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Jogando na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, as Guerreiras Grenás derrotaram o Botafogo por 2 a 1 na noite deste sábado (21).
O time da casa dominou a primeira etapa da partida, mas a equipe comandada pelo técnico Léo Mendes só conseguiu abrir o placar após o intervalo, com a volante Maressa aos sete minutos em cobrança de pênalti. Mas as Gurias Grenás ficaram em vantagem por pouco tempo, pois 11 minutos depois as Gloriosas empataram com a volante Rita Bove.
Porém, o domínio era mesmo da Ferroviária, que deu números finais ao marcador aos 23 minutos, graças a um gol de cabeça da zagueira Andressa após cobrança de escanteio da lateral Fátima Dutra. Com os três pontos conquistados neste sábado, as Gurias Grenás subiram para a 11ª colocação. Já o Botafogo caiu para a 10ª posição após a derrota.
Triunfo das Gurias
Também neste sábado, o Internacional foi até a Arena Frimisa, em Santa Luiza, Minas Gerais, e derrotou o América-MG pelo placar de 2 a 0. O destaque da vitória das Gurias Coloradas foi a zagueira Débora, que superou a goleira Taluane em duas oportunidades.
VITÓRIA COLORADA ❤️🔥— Gurias Coloradas (@GuriasColoradas) February 21, 2026
As Gurias Coloradas conquistaram os primeiros 3 pontos no Brasileirão com o placar de 2 a 0, contra o América Mineiro, fora de casa. ✅
🔜 O próximo compromisso da equipe no campeonato será no dia 14 de março, no Estádio do SESC, às 15h, contra o Bragantino. pic.twitter.com/jwrpIeBOeg
Com os seus três primeiros pontos somados na competição, o Internacional chegou à 7ª posição da classificação. Já o América-MG permanece sem ponto algum, ocupando a lanterna da tabela.