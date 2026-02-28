Fim de semana tem Clássico-Rei e semifinais do Baiano na TV Brasil

O fim de semana será de jogos decisivos com transmissão ao vivo da TV Brasil, em parceria com a TVE Bahia e a TV Ceará, emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). No sábado (28), o Bahia enfrenta a Juazeirense pelas semifinais do Campeonato Baiano. No domingo (1º), será a vez do Clássico-Rei, entre Fortaleza e Ceará, fazerem o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense.

O Bahia chega para o confronto deste sábado, às 17h (horário de Brasília), na Casa de Apostas Fonte Nova, em Salvador, com a melhor campanha. São sete triunfos, dois empates e 23 pontos, dez a mais que a própria Juazeirense, que se classificou às semifinais do Baiano apenas na última rodada e possui o segundo pior ataque do Estadual, com sete gols marcados.

Apesar de invicto na competição, o Esquadrão de Aço ainda junta os cacos da eliminação para o O'Higgins (Chile) em casa, pela segunda fase preliminar da Libertadores, na última quarta-feira (25). Se optou por escalações mistas ou totalmente reservas até o momento no Estadual, o técnico Rogério Ceni deve mudar de estratégia e ir a campo com força máxima - o que ocorreu somente no clássico diante do Vitória.

No duelo entre as equipes pela sétima rodada da primeira fase, empate por 1 a 1 no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). Em caso de nova igualdade, o classificado para encarar Vitória ou Jacuipense na final será conhecido nos pênaltis.

A bola vai rolar no fim de semana na TV Brasil! Tem Baianão e clássico Cearense!



Confira a agenda:



⚽ Sábado, 28/02 - Bahia x Juazeirense - a partir das 16h30



⚽ Domingo, 01/03 - Fortaleza x Ceará - a partir das 17h



Assista AO VIVO na TV Brasil ou no app TV Brasil Play. 📲 pic.twitter.com/MNugwsVeXn — TV Brasil (@TVBrasil) February 27, 2026

No domingo, a partir de 18h, a bola rola para Fortaleza e Ceará na Arena Castelão, que também será palco da volta, daqui a uma semana, no mesmo horário. Ambos chegam à final mais “ricos”, após se garantirem na terceira fase da Copa do Brasil ao superarem Maguary-PE e Primavera-SP, respectivamente, atuando na capital do estado. Os dois embolsaram R$ 2,8 milhões ao todo, sendo R$ 1,3 milhão de participação e R$ 1,5 milhão pela vitória.

Atual bicampeão, o Vozão reassumiu o posto isolado de maior ganhador do Estadual em 2025, chegando à 47ª conquista e desempatando a disputa com o Leão do Pici, a quem superou na final. Além disso, o Alvinegro não perde o Clássico-Rei há 11 jogos e chega à decisão com a melhor campanha do Cearense. São oito vitórias, dois empates e 26 pontos acumulados, dois a mais que o Tricolor.

No Ceará, o técnico Mozart não terá à disposição o principal nome do time até este momento na temporada. O meia Vina sofreu uma lesão no joelho direito durante um treinamento e trabalha para retornar a tempo da partida de volta da final.

Do lado do Fortaleza, o destaque do ano vinha sendo Adam Bareiro, mas o artilheiro do Leão do Pici em 2026, com quatro gols, foi negociado com o Boca Juniors (Argentina). O atacante GB, que veio do Vasco, é quem vem sendo a referência no ataque da equipe comandada por Thiago Carpini.