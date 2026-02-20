logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Flamengo joga mal e inicia Recopa Sul-Americana com derrota

Rubro-Negro perde de 1 a 0 para o Lanús na Argentina
Agência Brasil
Publicado em 20/02/2026 - 00:00
Rio de Janeiro
flamengo, lanús, recopa
© Reuters/Rodrigo Valle/Direitos Reservados

Com uma atuação muito ruim, o Flamengo foi derrotado pelo placar de 1 a 0 pelo Lanús (Argentina), na noite desta quinta-feira (19) no estádio La Fortaleza, na província de Buenos Aires (Argentina), na partida de ida da Recopa Sul-Americana, competição que coloca frente a frente o atual campeão da Copa Libertadores e o detentor da última edição da Copa Sul-Americana.

Após o revés fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís tem a oportunidade de garantir o título da competição na próxima quinta-feira (26), quando voltará a medir forças com o time argentino a partir das 21h30 (horário de Brasília), mas desta vez no gramado do estádio do Maracanã. Para ficar com o título no tempo regulamentar, o Rubro-Negro precisa vencer por uma diferença de dois ou mais gols. Em caso de um triunfo pelo placar mínimo, o título será definido na disputa de pênaltis.

Apostando em uma formação diferente, com três jogadores que se destacam pela capacidade de articulação de jogadas (o uruguaio Giorgian de Arrascaeta, o brasileiro Lucas Paquetá e o colombiano Jorge Carrascal), o Flamengo mostrou pouco poder de fogo durante o início da partida. E a principal causa parecia ser a ausência de um centroavante de ofício na equipe, já que o técnico Filipe Luís optou por deixar Pedro e Bruno Henrique no banco.

Já o Lanús apostava na força de vontade e na entrega de seus jogadores para compensar a menor qualidade técnica de seu elenco. E o caminho escolhido pelo técnico Mauricio Pellegrino se mostrou acertado.

Empurrado por sua torcida, a equipe argentina criou boas oportunidades desde os primeiros minutos, e chegou a colocar uma bola no fundo do gol defendido por Rossi logo aos 10 minutos da etapa inicial com Castillo, mas o lance acabou anulado por posição de impedimento.

Após o intervalo Filipe Luís tentou mudar o andamento da partida com a entrada de Pedro no comando de ataque, mas o Lanúns continuou controlando as ações na base da vontade, e o time argentino voltou a ficar muito perto de abrir o placar aos 24 minutos, quando teve outro gol de Castillo anulado.

Porém, aos 31 minutos a insistência de Castillo foi premiada e o centroavante argentino aproveitou bola levantada na área para marcar de cabeça o gol que garantiu a vitória de sua equipe.

Relacionadas
Paquetá faz seu primeiro gol após retornar ao Flamengo
Paquetá desencanta, Flamengo vence Botafogo e vai à semi do Carioca
Soccer Football - Supercopa do Brasil - Final - Flamengo v Corinthians - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - February 1, 2026 Corinthians' Gustavo Henrique lifts the trophy with teammates after winning the Supercopa do Brasil REUTERS/Adriano Machado
Corinthians vence Flamengo e é bicampeão da Supercopa Rei
Soccer Football - Copa Sudamericana - Final - Lanus v Atletico Mineiro - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - November 22, 2025 Atletico Mineiro players look dejected after losing the Copa Sudamericana final REUTERS/Cesar Olmedo
Lanús supera Atlético-MG nos pênaltis e é bicampeão da Sul-Americana
Edição:
Fábio Lisboa
undefined
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
flamengo, lanús, recopa
Esportes Flamengo joga mal e inicia Recopa Sul-Americana com derrota
sex, 20/02/2026 - 00:00
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 105 milhões
qui, 19/02/2026 - 22:21
Soccer Football - Brasileiro Championship - Athletico Paranaense v Corinthians - Arena da Baixada, Curitiba, Brazil - February 19, 2026 Corinthians' Rodrigo Garro celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Rodolfo Buhrer
Esportes Corinthians é eficiente e derrota Athletico na Arena da Baixada
qui, 19/02/2026 - 22:00
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Ministro do STF autoriza PF a retomar investigação do caso Master
qui, 19/02/2026 - 21:15
São Paulo(SP) 06/02/2026 .Vice-Presidente Geraldo Alckmin no “Palestrar no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil - Sintracon” . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Alckmin anuncia regulamentação de salvaguardas em acordos comerciais
qui, 19/02/2026 - 20:47
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Justiça Mendonça decide que ida de Vorcaro ao Senado é facultativa
qui, 19/02/2026 - 20:38
Ver mais seta para baixo