Flamengo luta, mas sucumbe diante do Lanús e perde título da Recopa

Rubro-Negro é derrotado por 3 a 2 no estádio da Maracanã
Agência Brasil
Publicado em 27/02/2026 - 00:26
Soccer Football - Recopa Sudamericana - Final - Second Leg - Flamengo v Lanus - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - February 26, 2026 Lanus' Lucas Besozzi in action with Flamengo's Agustin Rossi REUTERS/Sergio Moraes
O Flamengo lutou muito, mas acabou perdendo o título da Recopa Sul-Americana ao ser derrotado por 3 a 2 na prorrogação pelo Lanús (Argentina), na noite desta quinta-feira (26) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na partida de volta da competição. O troféu ficou com os argentinos, que triunfaram na partida de ida pelo placar de 1 a 0 na noite da última quinta-feira (19) no estádio La Fortaleza, na província de Buenos Aires (Argentina).

Este é o segundo título que o Rubro-Negro perde a oportunidade de conquistar na atual temporada, após ser superado pelo Corinthians pelo placar de 2 a 0 em Brasília na disputa da Supercopa Rei.

Empurrado por sua apaixonada torcida, o Flamengo assumiu o comando das ações desde os primeiros movimentos do confronto. Porém, quem saiu na frente foram os visitantes, graças a uma falha da defesa rubro-negra. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o lateral Ayrton Lucas recuou a bola para o goleiro Rossi, que acabou escorregando e permitindo que Castillo dominasse a bola e batesse para o gol vazio.

Mas a vantagem dos argentinos durou muito pouco. Aos 33 minutos Varela lançou a bola para a área e a bola bateu no braço de Carrera. Então o juiz assinalou penalidade máxima, que foi cobrada com eficiência pelo meia uruguaio Arrascaeta.

Após o intervalo o técnico Filipe Luís realizou mudanças para tornar sua equipe mais ofensiva para tentar alcançar o placar necessário para alcançar o título. A dramaticidade do confronto aumentou na etapa final, e teve seu ápice aos 34 minutos, quando o juiz marcou um outro pênalti em favor do Flamengo, desta vez por falta dentro da área em Arrascaeta. Após o VAR (árbitro de vídeo) confirmar a infração, o meio-campista Jorginho foi para a cobrança e não falhou.

Com a vitória de 2 a 1 nos 90 minutos, a partida foi para a prorrogação, na qual o time da Gávea mostrou estar esgotado fisicamente e acabou sofrendo dois gols na segunda etapa do tempo extra. O primeiro saiu aos 12 minutos, quando o zagueiro Canale subiu mais que a defesa do time brasileiro para cabecear com firmeza para o fundo do gol defendido por Rossi.

Três minutos depois o goleiro Rossi voltou a falhar. Ele cobrou tiro de meta mal e Walter Bou ficou com o domínio da bola. O atacante do Lanús partiu então em velocidade, driblando Rossi e ficando livre para finalizar e garantir o gol que deu números finais ao marcador.

flamengo, lanús, recopa
Flamengo joga mal e inicia Recopa Sul-Americana com derrota
Soccer Football - Supercopa do Brasil - Final - Flamengo v Corinthians - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - February 1, 2026 Corinthians' Gustavo Henrique lifts the trophy with teammates after winning the Supercopa do Brasil REUTERS/Adriano Machado
Corinthians vence Flamengo e é bicampeão da Supercopa Rei
Soccer Football - Copa Sudamericana - Final - Lanus v Atletico Mineiro - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - November 22, 2025 Atletico Mineiro players look dejected after losing the Copa Sudamericana final REUTERS/Cesar Olmedo
Lanús supera Atlético-MG nos pênaltis e é bicampeão da Sul-Americana
esportes futebol flamengo Lanús Recopa sul-americana Conmebol
