Flu derrota Vasco e sai em vantagem por vaga na final do Carioca

O Fluminense abriu uma importante vantagem sobre o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. Jogando na noite deste domingo (22) no estádio Nilton Santos, o Tricolor das Laranjeiras derrotou o Cruzmaltino pelo placar de 1 a 0. Após o final da partida, que foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional, o técnico Fernando Diniz foi demitido do comando da equipe de São Januário.

VEEEENCEEEEE O FLUMINEEEENSEEEE!



SERNA MARCA, O #TIMEDEGUERREIROS BATE O VASCO POR 1 A 0 E SAI NA FRENTE NA SEMIFINAL DO CARIOCÃO!



VAAAMOSSS, TRICOLOOORRRR! pic.twitter.com/3ZLb5bUshZ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 22, 2026

A equipe comandada pelo técnico argentino Luis Zubeldía foi superior durante o confronto e garantiu a vitória graças a gol do colombiano Serna. Nos últimos momentos do confronto, o Fluminense teve que lidar com a desvantagem numérica, após a expulsão do volante uruguaio Facundo Bernal.

O Tricolor das Laranjeiras e o Vasco voltam a medir forças no próximo domingo (1), a partir das 18h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, na partida de volta das semifinais do Carioca.

Flamengo

Já no estádio do Maracanã, o Flamengo, que entrou em campo sob desconfiança de sua torcida, derrotou o Madureira pelo placar de 3 a 0 em meio a algumas vaias. Os gols foram marcados por Luiz Araújo, Arrascaeta e De la Cruz. Agora, o Tricolor Suburbano e o Rubro-Negro da Gávea voltam a se encontrar no dia 2 de março, a partir das 21h, para decidirem quem avança à decisão da competição.