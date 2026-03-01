logo ebc
Fluminense e Vasco decidem último finalista do Campeonato Carioca

Clássico dos Gigantes no Maracanã terá transmissão da Rádio Nacional
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 01/03/2026 - 07:03
São Paulo
Fluminense, Vasco
© Lucas Merçon/Fluminense FC/Direitos reservados

O último finalista da edição 2026 do Campeonato Carioca será conhecido neste domingo (1º). A partir das 18h (horário de Brasília), Fluminense e Vasco disputam, no Maracanã, o jogo de volta do confronto pelas semifinais do Estadual. O duelo no Rio de Janeiro será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

A vantagem está do lado tricolor, por conta da vitória por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, também na capital carioca, há uma semana. Com o gol do atacante Kevin Serna, aos 31 minutos do primeiro tempo, o time das Laranjeiras pode se classificar se ganhar novamente ou até mesmo em caso de empate. Um novo triunfo, aliás, seria o 17º seguido do Flu como mandante, um recorde histórico do clube, superando uma sequência alcançada na década de 1940.

O Cruzmaltino, por sua vez, tem de vencer por dois ou mais gols de saldo no tempo normal para avançar à decisão. Se ganhar por um gol de diferença e igualar o placar agregado, a decisão da vaga à final será nos pênaltis.

É a décima vez no século que o Clássico dos Gigantes decide uma vaga em final, seja nacional ou estadual. O retrospecto é favorável ao Vasco, que levou a melhor em seis ocasiões, sendo a última delas em dezembro, na Copa do Brasil, quando avançou nos pênaltis. O Fluminense não elimina o rival em uma semifinal desde o Carioca de 2017.

O momento é favorável ao Tricolor, que tem a campanha mais positiva do Estadual e iniciou melhor o Campeonato Brasileiro, disputado simultaneamente ao Carioca. Apesar da derrota por 2 a 1 para o Palmeiras na última quinta-feira (26), no Allianz Parque, em São Paulo, o time dirigido por Luís Zubeldia está em quinto no certame nacional.

O Gigante da Colina - comandado interinamente por Bruno Lazaroni desde a demissão de Fernando Diniz - está na lanterna do Brasileirão. A equipe cruzmaltina vêm de derrota na Vila Belmiro, em Santos (SP), para o time da casa, por 2 a 1.

Em relação ao jogo de ida, Zubeldia não terá o volante Facundo Bernal, expulso. Na comparação com a partida diante do Palmeiras, o atacante Agustín Canobbio, que cumpriu suspensão no Brasileirão, pode novamente ser relacionado. A expectativa é que o Fluminense atue com: Fábio; Samuel Xavier, Juan Freytes, Jemmes e Renê; Hércules (Otávio), Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Agustín Canobbio e John Kennedy.

No Vasco, o volante Thiago Mendes, que não participou do jogo anterior da semifinal por dores no joelho, atuou contra o Santos e deve ser titular. O lateral Cuiabano, poupado no clássico, estreou pelo Cruzmaltino no Brasileirão e será opção novamente a Lucas Piton. Uma provável escalação terá: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Claudio Spinelli.

Edição:
Fábio Lisboa
