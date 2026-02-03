logo ebc
Henrique Marques é eleito o melhor do mundo no taekwondo em 2025

Ele é o 1º brasileiro a receber o prêmio da Federação Internacional
Agência Brasil
Publicado em 03/02/2026 - 17:20
Henrique Marques recebe o prêmio de melhor do mundo no tawkwondo, da Federação Internacional (World Taekwondo), em 02/02/2026
© Reprodução Instagram / Henrique Marques

Campeão mundial em 2025, o brasileiro Henrique Marques foi eleito o melhor atleta masculino do mundo no taekwondo na temporada passada.  O prêmio da Federação Internacional (World Taekwondo) foi entregue ao lutador durante cerimônia de em Fujairah (Emirados Árabes Unidos), na segunda-feira (2). Além do troféu, Marques tornou-se o primeiro brasileiro a ser laureado pela entidade, que criou a premiação há 12 anos.  

“Nem nos meus melhores e maiores sonhos pude imaginar que tudo isso se tornaria realidade, um jovem negro nascido em família pobre e cria de favela. Hoje se tornou e é reconhecido como o melhor do mundo no que faz!”, publicou o atleta de 21 ano nas redes sociais.

Nascido em Itaboraí (RJ), região metropolitana do Rio de Janeiro, o atleta arrematou seis medalhas ao longo de 2025, quatro delas de ouro. Em outubro, ele faturou o título inédito para o país no Mundial em Wuxi (China), na categoria até 80 quilos masculina – a conquista o alçou à liderança do ranking. Henrique também foi ouro no Rio Open, na Presidents Cup Lima (Peru) e no Grand Prix Bangkok.

No final de 2025, o lutador fluminense foi finalista do Prêmio Brasil Olímpico na categoria masculina, mas a láurea foi concedida ao atleta Caio Bonfim, da marcha atlética. Na disputa feminina da premiação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a vencedora foi Maria Clara Pacheco, que também foi campeã mundial de taekwondo em Wuxi (China), na categoria até 57 quilos (kg). 

O auge de Henrique Marques na temporada passada foi resultado de muita persistência e dedicação. Em 2023, Henrique Marques estava prestes a representar o Basil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), quando foi surpreendido com o diagnosticado de arritmia cardíaca, durante um exame antes do embarque para o Chile. Após passar por procedimento cirúrgico, ele ficou cinco meses longe dos tatames para se recuperar.

 De volta aos treinos, Henrique conseguiu garantir vaga em abril para a Olimpíada de Paris. Entre a classificação e início dos Jogos, o pai do atleta faleceu. Em meio ao luto, o brasileiro competiu em Paris 2024 até parar nas quartas de final. 

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Henrique Marques melhor atleta de taekwondo mundo World Taekwondo federação internacional Itaboraí
