Homofobia é tão grave quanto racismo, diz goleiro do Real Madrid

O goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, condenou o racismo e a homofobia como igualmente inaceitáveis depois que Gianluca Prestianni, do Benfica, foi suspenso por supostamente ter dirigido um insulto racista a Vinicius Jr, do time espanhol, durante uma partida da Liga dos Campeões na semana passada.

A Uefa suspendeu provisoriamente Prestianni na segunda-feira (23) por uma partida, depois que o argentino foi acusado de insultar Vinicius durante a vitória do Real por 1 a 0 na primeira partida das eliminatórias em Lisboa.

Negando a acusação, Prestianni disse que o brasileiro o entendeu mal, enquanto Aurelien Tchouameni, do Real, disse que o argentino lhe disse que não chamou Vinicius de “macaco”, mas dirigiu um comentário homofóbico a ele.

“É igualmente grave porque são insultos homofóbicos... Também vi as imagens da arquibancada do Benfica durante a partida e acho deplorável ver isso em um estádio”, disse Courtois aos repórteres nesta terça-feira (24), referindo-se aos torcedores que faziam gestos de macaco.

“Você pode gostar mais ou menos de um jogador, mas fazer esses gestos é vergonhoso... Não vi se eles disseram algo sobre punir os torcedores que fizeram esses gestos de macaco. Mas, com tudo o que aconteceu, há muitas coisas que não foram bem feitas. Acho que o racismo, a homofobia - todas essas coisas - simplesmente não podemos aceitar, e o insulto é igualmente grave.”

Courtois também ficou desapontado com o fato de o técnico do Benfica, José Mourinho, ter dito que os torcedores foram provocados pela comemoração do gol de Vinicius.

“Vini não fez nada de errado. Ele comemorou da mesma forma que muitos adversários comemoraram contra nós”, disse Courtois.

“No final, precisamos seguir em frente e deixar isso para trás. Não podemos justificar um suposto ato de racismo com uma comemoração.”

“Protocolos antirracismo estão melhorando”

As regras da Uefa estabelecem que “qualquer pessoa ou entidade que insulte a dignidade humana de uma pessoa” por motivos que incluem a orientação sexual incorre em uma suspensão mínima de 10 jogos.

O árbitro interrompeu o jogo por 11 minutos após Vinicius reclamar, e Courtois disse que os protocolos antirracismo estão melhorando.

“No final, o problema é que, naquele momento, foi Vinicius quem decidiu que voltaríamos a jogar. Se Vini tivesse dito não, que não poderia continuar, acho que, como equipe, teríamos tomado uma posição”, acrescentou Courtois.

“Então, obviamente, as outras coisas que aconteceram nas arquibancadas, para mim, são motivos para interromper uma partida e expulsar essas pessoas.

Se isso acontece bem na frente de alguém que está a dois metros de distância - um segurança do estádio do Benfica -, então essa pessoa tem que agir e chamar as autoridades... Acho que podemos continuar melhorando e acho que, como sociedade, também precisamos parar de ser tão tolos.”

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, disse antes da partida de volta contra o Benfica, em Madri, na quarta-feira, que Vinicius demonstrou “grande coragem e caráter” desde o suposto insulto dirigido a ele.

“Qualquer pessoa na situação dele, não sei como reagiria. Ele sempre respondeu com coragem, demonstrando uma personalidade forte e muito caráter... Ele é um lutador”, disse Arbeloa.

“Ele está muito bem, ansioso e motivado para este tipo de jogos... Ele é um jogador que muda o jogo. É um líder e precisamos que ele volte a divertir-se amanhã para que tenha um grande jogo.”

(Reportagem em parceria com Rohith Nair, em Bengaluru, na Índia)

