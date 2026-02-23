logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Hugo Calderano estreia com vitórias no WTT Smash de Singapura

Carioca foi bem no individual e nas duplas, ao lado de Bruna Takahashi
Agência Brasil
Publicado em 23/02/2026 - 19:54
Rio de Janeiro
São Paulo - 06/07/2025 - Dirigente responsabiliza Hugo Calderano por imbróglio com visto Sem poder competir nos EUA, brasileiro perderá competição importante. Foto: Divulgação/WTT
© Foto: Divulgação/WTT

Atual número 2 do mundo, o mesatenista carioca Hugo Calderano estreou com duas vitórias no WTT Singapura Smash, um dos quatro grandes torneios da temporada, que distribuem a maior pontuação no ranking (4 mil pontos). O primeiro triunfo desta segunda-feira (23) alçou o brasileiro à fase de 32 avos de final da chave principal masculina. Calderano derrotou o alemão Ricardo Walther (70º no ranking) por 3 sets a 1, com parciais de 11/1, 9/11, 11/7 e 11/4.  

Horas depois, o carioca também brilhou ao lado da paulista Bruna Takarashi no primeiro embate das duplas mistas. Cabeça de chave 3, o casal avançou às quartas de final com placar de de 3 sets a 2 (11/1, 13/11 e 11/3) sobre os egípcios Oussef Abdelaziz e Mariam Alhodaby.

Calderano volta a competir na próxima quarta (25). Às 7h35 (horário de Brasília) ele enfrentará Wong Chun-ying (Hong Kong). Depois, a partir das 15h55, o carioca jogará com a parceira Takahashi contra  os indianos Manush Shah e Diyla Chitale. O WTT Singapura Smash reúne os melhores mesatenistas do mundo. As partidas tem transmissão ao vivo online (on streaming) no canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa (World Table Tennis) no YouTube.

Também nesta segunda (23), antes da vitória nas duplas mistas, Takahashi se despediu da disputa individual feminina. Número 20 do mundo, a brasileira sofreu revés na estreia contra a japonesa Hina Hayata (10ª) por 3 a 2 (5/11, 11/7, 13/11, 7/11 e 6/11).  Takahashi segue no torneio de duplas femininas, em parceria com a austríaca Sofia Polcanova. A dupla joga à 1h35 de terça (24) contra as chinesas Kuai Man e Chen Yi para avançar às quartas de final. A parceria Brasil-Áustria estreou com facilidade contra as eslovacas Barbora Varady e Tatiana Kukulkova, ao cravar 3 sets a 0 (12/10, 11/7 e 11/8).

Quem também compete na terça (24) será a dupla 100% Amarelinha formada por Guilherme Teodoro e Leonardo Izuka. A partir das 7h, eles disputam as oitavas contra os indianos Manav Thakkar e Manush Shah. Na esteia, Teodoro e Izuka bateram os anfitriões Manav Thakkar e Manush Shah por 3 sets a 2 (11/8, 10/12, 9/11, 11/5 e 11/5).

* Matéria atualizada às 20h de 23/02/2026 para correção de informação. Vitória na estreia da chave de simples alçou Calderano à fase de 32 avos de final, e não às oitavas como constava anteriormente.

Relacionadas
Eslovênia, 21/06/2025 - Hugo Calderano durente partida de tênis de mesa. Foto: WTT/Divulgação
Hugo Calderano vira número 2 do mundo e 1º sul-americano na posição
Gianluca Prestianni em jogo do Benfica contra Tondela 23/8/2025 REUTERS/Pedro Rocha
Acusado de racismo contra Vini Jr, Prestianni leva suspensão prévia
Arena Pantanal - futebol - estádio
Arena Pantanal será uma das sedes da 1ª edição feminina do Fifa Series
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Hugo Calderano carioca WTT Singapura Smash Bruna Takahashi paulista duplas mistas chave principal brasileiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) - 24/02/2026 - Natividade da Serra. Foto: Defesa Civil-SP
Geral Autoridades de SP se reunirão nesta quinta após previsão de mais chuva
qua, 25/02/2026 - 18:45
Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo
Política Estupro: CCJ aprova vulnerabilidade absoluta para menor de 14 anos
qua, 25/02/2026 - 18:35
Smash de Singapura - duplas mistas - Hugo Calderano e Bruna Takahashi
Esportes Calderano e Bruna Takahashi vão à semi de duplas do Smash de Singapura
qua, 25/02/2026 - 18:31
Ubá (MG), 25/02/2026 - ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, fala com jornalistas para anúncio de ajuda para os municípios atingidos pela chuva e alagamento. Foto: Márcio Pinheiro/MIDR
Geral Ministro diz que equipes federais permanecerão na Zona da Mata mineira
qua, 25/02/2026 - 18:26
Matias Barbosa (MG), 24/02/2026 - Casas alagadas após fortes chuvas. Foto: Prefeitura Matias Barbosa/Divulgação
Meio Ambiente Aquecimento do Atlântico potencializa eventos climáticos extremos
qua, 25/02/2026 - 17:46
Canoas (RS), 21/05/2024 – CHUVAS/ RS - RESGATE - Como as águas ainda estão altas, várias pessoas continuam resgatando animais em Mathias Velho, Canoas. - Tutora consegue resgatar seu gato em Mathias Velho. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Senado aprova política de proteção a animais resgatados em desastres
qua, 25/02/2026 - 17:36
Ver mais seta para baixo