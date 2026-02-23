logo ebc
Hugo Calderano estreia com vitórias no Grand Smash de Singapura

Carioca foi bem no individual e nas duplas, ao lado de Bruna Takahashi
Agência Brasil
Publicado em 23/02/2026 - 19:54
Rio de Janeiro
São Paulo - 06/07/2025 - Dirigente responsabiliza Hugo Calderano por imbróglio com visto Sem poder competir nos EUA, brasileiro perderá competição importante. Foto: Divulgação/WTT
© Foto: Divulgação/WTT

Atual número 2 do mundo, o mesatenista carioca Hugo Calderano estreou com duas vitórias no WTT Singapura Smash, um dos quatro grandes torneios da temporada, que distribui a maior pontuação no ranking (4 mil pontos). O primeiro triunfo desta segunda-feira (23) alçou o brasileiro às oitavas de final da chave principal masculina. Calderano derrotou o alemão Ricardo Walther (70º no ranking) por 3 sets a 1, com parciais de 11/1, 9/11, 11/7 e 11/4.  

Horas depois, o carioca também brilhou ao lado da paulista Bruna Takarashi no primeiro embate das duplas mistas. Cabeça de chave 3, o casal avançou às quartas de final com placar de de 3 sets a 2 (11/1, 13/11 e 11/3) sobre os egípcios Oussef Abdelaziz e Mariam Alhodaby.

Calderano volta a competir na próxima quarta (25). Às 7h35 (horário de Brasília) ele enfrentará Wong Chun-ying (Hong Kong). Depois, a partir das 15h55, o carioca jogará com a parceira Takahashi contra  os indianos Manush Shah e Diyla Chitale. O WTT Singapura Smash reúne os melhores mesatenistas do mundo. As partidas tem transmissão ao vivo online (on streaming) no canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa (World Table Tennis) no YouTube.

Também nesta segunda (23), antes da vitória nas duplas mistas, Takahashi se despediu da disputa individual feminina. Número 20 do mundo, a brasileira sofreu revés na estreia contra a japonesa Hina Hayata (10ª) por 3 a 2 (5/11, 11/7, 13/11, 7/11 e 6/11).  Takahashi segue no torneio de duplas femininas, em parceria com a austríaca Sofia Polcanova. A dupla joga à 1h35 de terça (24) contra as chinesas Kuai Man e Chen Yi para avançar às quartas de final. A parceria Brasil-Áustria estreou com facilidade contra as eslovacas Barbora Varady e Tatiana Kukulkova, ao cravar 3 sets a 0 (12/10, 11/7 e 11/8).

Quem também compete na terça (24) será a dupla 100% Amarelinha formada por Guilherme Teodoro e Leonardo Izuka. A partir das 7h, eles disputam as oitavas contra os indianos Manav Thakkar e Manush Shah. Na esteia, Teodoro e Izuka bateram os anfitriões Manav Thakkar e Manush Shah por 3 sets a 2 (11/8, 10/12, 9/11, 11/5 e 11/5).

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
